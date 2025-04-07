影／竹聯幫機房、太陽會幣商合作 32人遭假投資詐騙5千萬

竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，以投資虛擬貨幣或股票，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛幣店面買泰達幣，32人被騙5600萬元。刑事局搜索拘提13人，新北地檢署依詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴江等4人，孫等9人偵查中。

警方調查，25歲江姓男子在新北市土城區一處社區大樓租屋設機房，透過臉書、IG假投資廣告接觸被害人，以投資虛幣或股票，引導至38歲孫姓男子在新北中和經營的虛幣店面，交付現金買泰達幣。

店面以每顆泰達幣高於市價0.5元賣給被害人，抽取百分之10手續費，並向機房抽取百分之10佣金，將現金送至孫擔任主委的宮廟，或其友人經營的機車行上繳。

刑事局國際科偵一隊前年拘提工程師吳姓男子、系統商洪姓男子、廣告商廖姓男子等5人，發現在臉書投放假投資廣告，並架設假投資網站，追查合作的機房及幣商，鎖定江、孫等人。

警方去年4月8日搜索拘提幣商等4人，8月19日搜索店面拘提孫等5人，孫否認詐騙，稱正常買賣虛幣，警詢後解送9人，上月依詐防條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送；去年4月18日搜索拘提江及機手共4人，江坦承犯案，新北地檢署去年8月將4人依詐防條例、組織、詐欺罪起訴。