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影／竹聯幫機房、太陽會幣商合作 32人遭假投資詐騙5千萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，以投資虛擬貨幣或股票，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛幣店面買泰達幣，32人被騙5600萬元。刑事局搜索拘提13人，新北地檢署依詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴江等4人，孫等9人偵查中。

警方調查，25歲江姓男子在新北市土城區一處社區大樓租屋設機房，透過臉書、IG假投資廣告接觸被害人，以投資虛幣或股票，引導至38歲孫姓男子在新北中和經營的虛幣店面，交付現金買泰達幣。

店面以每顆泰達幣高於市價0.5元賣給被害人，抽取百分之10手續費，並向機房抽取百分之10佣金，將現金送至孫擔任主委的宮廟，或其友人經營的機車行上繳。

刑事局國際科偵一隊前年拘提工程師吳姓男子、系統商洪姓男子、廣告商廖姓男子等5人，發現在臉書投放假投資廣告，並架設假投資網站，追查合作的機房及幣商，鎖定江、孫等人。

警方去年4月8日搜索拘提幣商等4人，8月19日搜索店面拘提孫等5人，孫否認詐騙，稱正常買賣虛幣，警詢後解送9人，上月依詐防條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送；去年4月18日搜索拘提江及機手共4人，江坦承犯案，新北地檢署去年8月將4人依詐防條例、組織、詐欺罪起訴。

警方向泰達幣公司凍結孫錢包內價值2041萬元的63萬4450顆泰達幣，並扣押裁定江名下價值1500萬元房地產。

竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛擬貨幣店面買泰達幣，刑事局搜索拘提13人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛擬貨幣店面買泰達幣，刑事局搜索拘提13人。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛擬貨幣店面買泰達幣，刑事局搜索拘提13人。記者李奕昕／攝影
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竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛擬貨幣店面買泰達幣，刑事局搜索拘提13人。記者李奕昕／翻攝
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竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛擬貨幣店面買泰達幣，刑事局搜索拘提13人。記者李奕昕／翻攝
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