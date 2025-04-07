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租車拒檢撞警車！桃警當街連開12槍 無照毒蟲新竹落網
桃園市中壢區前日晚間發生一輛小客車拒檢逃逸，警方攔獲該車時喝令駕駛下車，駕駛不只拒絕停車、更多次試圖衝撞警車逃脫，警方當街連開12槍，仍遭犯嫌衝撞逃逸。警方組成專案小組追緝，昨下午在新竹市查獲于姓犯嫌，他稱是因無照心虛又吸毒才做出一連串行為，全案移送桃園地檢署偵辦。
桃園市警局保安警察大隊員警於前日晚間9時許執行雷霆除暴專案巡邏勤務，在中壢區培英路發現一輛小客車形跡可疑且車窗飄出毒品燃燒異味，經員警開啟警示燈及廣播器要求該車停車受檢，但駕駛不聽從指示停車，反而駕車衝撞警車及執勤員警，造成警車受損及員警手腳多處擦挫傷。
警方立即通報勤務指揮中心進行攔截圍捕，該車於中壢區環西路上遭中壢分局警方發現進行圍捕，犯嫌仍駕車強行衝撞民車及執勤員警，警方依法使用槍械當接連開12槍，仍遭犯嫌衝撞一輛轎車後高速逃逸。
事發後市警局組成專案小組，循天羅地網系統追查該車往楊梅逃逸，警方隔天在楊梅區找到該車，但犯嫌已經棄車逃逸；警方掌握犯嫌資料，發現該車為犯嫌在台南租用的車輛，調閱相關監視錄影畫面掌握犯嫌資料，於昨下午在新竹市于姓犯嫌住處將其緝獲到案。犯嫌供稱是因無照心虛、加上吸食毒品的關係，才做出一系列脫序行為，全案依妨礙公務、公共危險、毀損等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
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