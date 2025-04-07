不滿手機被沒收…18歲高職男持刀殺死單親母 出庭認罪

桃園八德一名18歲陳姓高職生，去年6月因不滿被獨力撫養他的母親沒收手機，加上平日管教與升學等事情積怨已久，竟持水果刀闖進臥室猛刺母親頸部致死，桃園地檢署依殺害直系血親尊親屬罪起訴。桃園地院今進行準備程序，陳男坦承犯行，全案預計6月17日由國民法官審理。

檢方調查，陳男生長在單親家庭，但言行與正常同年齡少年有異，長年就醫服藥，不時會出現情緒失控暴怒情況；但陳母從不放棄，仍對兒子全力教導，平日管控兒子用手機打遊戲的時間，案發前又因兒子即將高職畢業，對其升學及未來發展很是關心，經常為此叨念，卻引發兒子不滿。

去年6月1日上午11點10分，陳男至廚房拿取1把水果刀，接著走進母親房間內，朝躺在床上的陳母頭部、左頸、胸部及腹部等多處猛刺，直到上午11點30分，陳男才以客廳電話撥打119，救護人員到場將陳母轉移至客廳施以急救後送醫，仍於同日下午1點不治死亡；八德警方上午11點56分據報趕抵，在陳母床上扣得染血水果刀，案經陳男舅舅提告。

現場目擊者轉述，警消到場後，陳男若無其事地在家裡晃來晃去，對自己的犯行完全不緊張，顯得似乎與他無關的樣子，救護人員在臥房發現陳母滿身是血的倒在地上，包括胸、背部等多處逾10處刀傷，檢傷後緊急止血送醫，初步研判母子倆可能因為日常生活瑣事積怨甚久，造成陳男暴怒失控拿刀刺死媽媽。