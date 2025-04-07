快訊

苗栗驚傳懸疑命案…母子3人臥床 媽媽刀插胸口命危、2幼子亡

綠委點名蔡英文率隊談對美關稅？ 蔡辦回應了

看膩吉卜力？AI生成「糖膠公仔」風格更Q ChatGPT圖像指令教學全掌握

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿手機被沒收…18歲高職男持刀殺死單親母 出庭認罪

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園八德一名18歲陳姓高職生，去年6月因不滿被獨力撫養他的母親沒收手機，加上平日管教與升學等事情積怨已久，竟持水果刀闖進臥室猛刺母親頸部致死，桃園地檢署依殺害直系血親尊親屬罪起訴。桃園地院今進行準備程序，陳男坦承犯行，全案預計6月17日由國民法官審理。

檢方調查，陳男生長在單親家庭，但言行與正常同年齡少年有異，長年就醫服藥，不時會出現情緒失控暴怒情況；但陳母從不放棄，仍對兒子全力教導，平日管控兒子用手機打遊戲的時間，案發前又因兒子即將高職畢業，對其升學及未來發展很是關心，經常為此叨念，卻引發兒子不滿。

去年6月1日上午11點10分，陳男至廚房拿取1把水果刀，接著走進母親房間內，朝躺在床上的陳母頭部、左頸、胸部及腹部等多處猛刺，直到上午11點30分，陳男才以客廳電話撥打119，救護人員到場將陳母轉移至客廳施以急救後送醫，仍於同日下午1點不治死亡；八德警方上午11點56分據報趕抵，在陳母床上扣得染血水果刀，案經陳男舅舅提告。

現場目擊者轉述，警消到場後，陳男若無其事地在家裡晃來晃去，對自己的犯行完全不緊張，顯得似乎與他無關的樣子，救護人員在臥房發現陳母滿身是血的倒在地上，包括胸、背部等多處逾10處刀傷，檢傷後緊急止血送醫，初步研判母子倆可能因為日常生活瑣事積怨甚久，造成陳男暴怒失控拿刀刺死媽媽。

桃園地檢署日前依家庭暴力之殺人案件起訴，陳男案發後遭收押；桃園地院今進行準備程序，陳男坦承犯行，全案接下來將爭執陳男是否適用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」等自首條件，預計6月17日至18日由選任國民法官審理，並於6月20日宣判。

桃園一名18歲陳姓高職生因母親管教嚴格，限制使用手機，去年6月持水果刀殺害母親。桃園地院今開準備程序庭，陳男認罪，本案將由國民法官審理。示意圖／聯合報系資料照
桃園一名18歲陳姓高職生因母親管教嚴格，限制使用手機，去年6月持水果刀殺害母親。桃園地院今開準備程序庭，陳男認罪，本案將由國民法官審理。示意圖／聯合報系資料照

國民法官 桃園地檢署

延伸閱讀

八德往返高鐵站 桃市726公車路線試辦3個月

台中檢察官張凱傑深耕國民法官 今年獲青年獎章殊榮

「湄公河行動」原型被捕…劉躍進30年收賄1.2億 當庭認罪

建議當事人「看身心科、諮商」 桃園地院法官遭依法處分

相關新聞

懸疑！母子三人臥床 媽媽胸口插把刀命危、兩幼子身亡

苗栗縣頭份市某社區大樓，今天下午驚傳一起懸疑命案，大樓一住戶母子三人被發現躺臥床上，救護人員據報到場時發現媽媽胸口插把刀...

租車拒檢撞警車！桃警當街連開12槍 無照毒蟲新竹落網

桃園市中壢區前日晚間發生一輛小客車拒檢逃逸，警方攔獲該車時喝令駕駛下車，駕駛不只拒絕停車、更多次試圖衝撞警車逃脫，警方當...

影／竹聯幫機房、太陽會幣商合作 32人遭假投資詐騙5千萬

竹聯幫小組長江姓男子涉嫌設詐騙機房，以投資虛擬貨幣或股票，誘使被害人赴天道盟太陽會幹部孫姓男子經營的虛幣店面買泰達幣，3...

不滿手機被沒收…18歲高職男持刀殺死單親母 出庭認罪

桃園八德一名18歲陳姓高職生，去年6月因不滿被獨力撫養他的母親沒收手機，加上平日管教與升學等事情積怨已久，竟持水果刀闖進...

影／大甲媽遶境進香有人拔槍？警方逮1狂男查扣空氣槍

大甲媽祖目前正南下遶境進香，4日深夜起駕後不久，即傳出有男子拔槍，台中市大甲警分局今天逮捕一名男子，查扣空氣槍，依社會秩...

高雄警攔逆向車見毒品包裹 男逃逸襲警遭噴辣椒水制伏

薛姓男子昨深夜11時40分駕車行經高市大順二路，因逆向行駛遭巡邏員警攔查，警方發現車內有可疑包裹，薛心虛拔腿逃逸被警方抓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。