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影／大甲媽遶境進香有人拔槍？警方逮1狂男查扣空氣槍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

大甲媽祖目前正南下遶境進香，4日深夜起駕後不久，即傳出有男子拔槍，台中市大甲警分局今天逮捕一名男子，查扣空氣槍，依社會秩序維護法移送法院裁罰。

大甲分局今天表示，有關媒體報導，大甲媽格鬥盃驚險插曲，人群中「狂男拔槍」影片，該影片是大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎出巡時，某陣頭成員與身穿白色上衣不詳團體成員發生推擠衝突事件，後續有民眾錄到疑似拔槍案件。

大甲分局立即成立專案小組偵辦，經分析影片中影像後，循線查知涉案人為張姓犯嫌，立即將張男查緝到案並起出一把空氣槍，初步鑑識後確認該槍枝無殺傷力。

張男表示，他因同團體朋友遭毆打才會拿出攜帶空氣槍威嚇，全案訊後依違反社會秩序維護法第65條第1項第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，有危害安全之虞」移送台中地方法院裁罰。

大甲分局副分局長洪嘉臨呼籲，大甲媽祖遶境進香活動為台灣年度宗教盛事，吸引成千上萬信眾參與，所有參與民眾應秉持尊重、理性態度，遶境期間現場人潮眾多難免會出現推擠、等待等情況，希望民眾互相體諒與包容，若活動期間發生聚眾鬥毆或藉端滋擾案件，警方將啟動快打、全力偵辦、依法嚴辦，絕不寬貸，面對犯罪警察絕對零容忍。

外傳大甲媽遶境進香過程，有一名男子拔槍，警方逮捕一名男子，查扣空氣槍。記者游振昇／翻攝
外傳大甲媽遶境進香過程，有一名男子拔槍，警方逮捕一名男子，查扣空氣槍。記者游振昇／翻攝
外傳大甲媽遶境進香過程，有一名男子拔槍，警方逮捕一名男子，查扣空氣槍。記者游振昇／翻攝
外傳大甲媽遶境進香過程，有一名男子拔槍，警方逮捕一名男子，查扣空氣槍。記者游振昇／翻攝

大甲媽祖 影片 衝突 遶境 陣頭

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