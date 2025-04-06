快訊

不只財物鎖進保險箱 空服員住飯店會把3物品放入以保持衛生

台股明天將迎震撼？卓榮泰今邀官員赴官邸討論救市方案

洗衣前泡水「別超過這時間」 專家：否則細菌狂飆萬倍

高雄男逆向開車被警盤查 涉持喪屍煙彈遭送辦

中央社／ 高雄6日電

薛姓男子昨天深夜在高雄三民區逆向開車遭警方盤查，薛男一度配合但隨後逃逸並持三角錐襲警，遭警壓制且查獲涉持第二級毒品依托咪酯，訊後依毒品及妨害公務等罪嫌移送。

高雄市警察局三民第二分局員警指出，49歲薛男昨天晚上11時40分許開車行經高雄市三民區大順二路時，因跨越雙黃線逆向行駛遭巡邏員警示意停車受檢，薛男佯裝配合下車接受盤查，當警方詢問車內的可疑包裹內容時，薛男突然抓起包裹向外奔跑，並持路邊三角錐攻擊警方，造成員警手部擦挫傷。

警方表示，薛男遭噴射辣椒水後被壓制，緊抓的包裹內遭查獲裝有第二級毒品依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）5顆及煙油6罐，總重量247.75公克，全案依妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另外，薛男駕駛車輛未依規定駛入來車道，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，警方將依法舉發。

毒品 逆向 高雄市

延伸閱讀

南罷天志工團今從高雄啟程 展開全台罷免應援

高雄警攔逆向車見毒品包裹 男逃逸襲警遭噴辣椒水制伏

高雄楠梓豆漿店醬料有小強 衛生局發現髒汙等多缺失

高雄兒藝節2天50萬人造訪 衛武營人潮滿滿

相關新聞

高雄警攔逆向車見毒品包裹 男逃逸襲警遭噴辣椒水制伏

薛姓男子昨深夜11時40分駕車行經高市大順二路，因逆向行駛遭巡邏員警攔查，警方發現車內有可疑包裹，薛心虛拔腿逃逸被警方抓...

網路口角高雄兩派少年瑞豐夜市談判 1人手遭菜刀畫傷

高市兩派少年在網路起口角互嗆，一派4人、另一派7人昨晚相約瑞豐夜市停車場談判起肢體衝突，其中20歲孔姓男子持菜刀畫傷15...

漁船走私1.6噸K毒遭逮 史上最大宗

海巡署艦艇日前在東沙群島外海破獲「滿瑞富」號漁船走私毒品案，緝獲一點六公噸Ｋ他命、安非他命逾廿公斤，全以茶葉袋包裝，市價...

影／台東靶場槍擊身亡 蔡學良命案露曙光？母親：總統也認為有疑點

空軍中士蔡學良2008年在台東靶場遭到槍擊身亡，他的母親今晚受訪時說，賴清德總統接見她後表示，蔡學良命案確有疑點，當下承...

影／捷運板南線府中站落軌 23歲女爬月台門遭撞送醫宣告不治

捷運板南線府中站今晚6時許驚傳落軌意外，據了解，23歲賴姓女子於捷運列車由北市往土城頂埔方向，攀爬月台門闖入軌道，遭進站...

北捷板橋府中站女子落軌 消防救出送醫不治

新北市府消防局表示，台北捷運板南線府中捷運站今晚發生女子落軌意外。經搶救，將命危女子協助脫困後送醫。據了解，女子送醫後仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。