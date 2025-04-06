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高雄警攔逆向車見毒品包裹 男逃逸襲警遭噴辣椒水制伏

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

薛姓男子昨深夜11時40分駕車行經高市大順二路，因逆向行駛遭巡邏員警攔查，警方發現車內有可疑包裹，薛心虛拔腿逃逸被警方抓住，竟持路邊三角錐攻擊員警，雙方拉扯，警方噴辣椒水將他制伏，查獲247.75公克的依託咪酯毒品

三民二警分局民族所員警昨天深夜11時40分許巡經大順二路，見薛姓男子（49歲）駕車跨越雙黃線逆向行駛，於是趨前攔查。

警方攔車問薛男：「你怎麼沿路都逆向開車」，薛佯稱「我在超那台車」還連說兩句對不起；後警方要求薛靠邊停攔檢，薛下車掏證件時，警方發現車內有個可疑包裹，詢問何物時，薛趁隙拔腿逃逸，在路中央被警方一把抓住。

薛當下掙扎，和警方拉扯至路邊，趁機拿路旁三角錐攻擊警方，警方掏出辣椒水朝薛噴灑，後支援警力趕至，將薛制伏在地逮捕；逮捕過程被目擊民眾拍下PO網。

警方將薛車中包裹拿出檢視，發現是有「喪屍菸彈」之稱的二級毒品依託咪酯，清點共有5顆以及菸油6罐，總重約247.75公克；薛拒供述毒品來源，警詢後，被依妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。

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高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛持三角錐襲警，遭警方噴辣椒水制伏，警方在車中起獲藏有毒品的包裹。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛持三角錐襲警，遭警方噴辣椒水制伏，警方在車中起獲藏有毒品的包裹。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛逃逸，在路中掙扎和警方拉扯（紅圈處）。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛逃逸，在路中掙扎和警方拉扯（紅圈處）。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛逃逸，在路中掙扎和警方拉扯（紅圈處）。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛逃逸，在路中掙扎和警方拉扯（紅圈處）。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛持三角錐襲警，遭警方噴辣椒水制伏，警方在車中起獲藏有依託咪酯毒品的包裹。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛持三角錐襲警，遭警方噴辣椒水制伏，警方在車中起獲藏有依託咪酯毒品的包裹。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛持三角錐襲警，遭警方噴辣椒水制伏。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛持三角錐襲警，遭警方噴辣椒水制伏。圖／取自社群「社會事新聞影音」
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛持三角錐襲警，遭警方噴辣椒水制伏，警方查扣薛男車中依託咪酯毒品。記者石秀華／翻攝
高市三民二警分局民族所員警昨天深夜攔查逆向轎車，發現車中可疑包裹，薛姓駕駛持三角錐襲警，遭警方噴辣椒水制伏，警方查扣薛男車中依託咪酯毒品。記者石秀華／翻攝

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