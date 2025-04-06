網路口角高雄兩派少年瑞豐夜市談判 1人手遭菜刀畫傷

高市兩派少年在網路起口角互嗆，一派4人、另一派7人昨晚相約瑞豐夜市停車場談判起肢體衝突，其中20歲孔姓男子持菜刀畫傷15歲鄭姓少年手臂，滋事者鳥獸散，孔並將菜刀丟入楠梓溪邊，警方4小時內將11人全數逮捕。

高雄市著名的瑞豐夜市停車場昨晚9時許發生兩派人馬鬥毆事件，左營警分局新莊派出所獲報調派線上快速打擊部隊警力迅速趕抵現場，但滋事者均已逃逸，現場有數名少年，其中15歲鄭姓少年手臂遭刀畫傷濺血，警方護送就醫，無大礙。

警方成立專案小組，經調閱現場監視器畫面及訪問在場目擊民眾，查出雙方於網路上產生口角糾紛互嗆，昨晚9時許廖姓少年（17歲）偕同吳姓少年（17歲）以及鄭姓少年、林姓少年（15歲）等4人前往該處與葉姓少年（17歲）談判。

當時葉姓少年和孔姓男子（20歲）、李姓男子（18歲）、兩名16和17歲的黃姓少年、潘姓少年（16歲）及李姓少女（15歲）等6人依約前往，雙方一言不和產生肢體衝突，打了起來。

混亂中，孔男持菜刀畫傷鄭姓少年手臂，眾人在警方趕抵時已鳥獸散，後警方循線於4小時內迅速將涉案的10人追緝到案；查出殺人的孔男已將菜刀隨意丟棄於楠梓河邊。