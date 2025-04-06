漁船走私1.6噸K毒遭逮 史上最大宗

海巡署在東沙群島外海破獲「滿瑞富」號漁船走私毒品案，緝獲一點六公噸Ｋ他命、安非他命逾廿公斤，估計黑市價逾廿億元，是史上最大宗Ｋ毒走私案。圖／讀者提供 海巡署艦艇日前在東沙群島外海破獲「滿瑞富」號漁船走私毒品案，緝獲一點六公噸Ｋ他命、安非他命逾廿公斤，全以茶葉袋包裝，市價逾廿億元，是史上最大宗Ｋ他命走私案；台籍陳姓船長、兩名印尼籍漁工涉運輸毒品重罪，聲押禁見獲准。

新竹縣刑大與海巡署台中查緝掌握情資，指曾走私香菸的陳姓船長最近有筆「大生意」，疑趁船東老病之際，利用隸屬基隆區漁會的「滿瑞富」號走私毒品，並將於新竹漁港卸貨；蒐證掌握這批毒品以Ｋ他命為主，買家遍及全台。

專案小組蒐證發現，「滿瑞富」號漁船逾半年沒有出海，突然在三月初時申請從八斗子漁港出海，之後航向飄忽不定，三月底更監控到漁船出現在東沙群島海域，疑似與可疑船隻接觸。

新竹地檢署檢察官沈郁智上月廿八日指揮海巡署登船臨檢，船上完全沒有任何漁獲，卻有多達五十二袋可疑麻布袋，專案小組打開查看，袋內全是一包包毒品，企圖用茶葉袋包裝掩人耳目，數量令人咋舌。

除了一袋是安非他命，毛重廿二點五公斤之外，剩下的五十一袋、共有一五一四包全部是Ｋ他命，毛重達一六二五點八公斤，總重量超過一點六公噸，堪稱台灣緝毒史上查獲Ｋ他命最多的一次，毒品市值粗估超過廿億元。

調查發現，這批Ｋ毒和安毒，外觀包裝狀似茶葉，茶葉袋上都有星星圖案，卻用不同顏色做區隔，有的還加註圓形或方形圖案，其中廿包安非他命的包裝上更有強調「觀音王」、「特選」、「Very Good」等字樣，研判應是買家遍及全台，為了區分交貨做出的記號。

據調查，陳姓船長走私並非首次，二○一三年他擔任「新永隆十六號」漁船船長，從宜蘭大溪漁港報關出港後，晚間在龜山島外海廿五浬處，接駁自不詳白色漁船運來共三九八箱、十九萬九千包私菸，藏放在密艙內企圖運回販售，隔天遭海巡署查獲，被法院判刑六個月。

詎料時隔十二年，陳男再因走私毒品被捕，涉及大量Ｋ毒與安毒，犯罪規模驚人，懷疑幕後有毒梟操控，全案擴大溯源中。

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