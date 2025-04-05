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影／台東靶場槍擊身亡 蔡學良命案露曙光？母親：總統也認為有疑點

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導

空軍中士蔡學良2008年在台東靶場遭到槍擊身亡，他的母親今晚受訪時說，賴清德總統接見她後表示，蔡學良命案確有疑點，當下承諾會請國防部長重啟調查。

尤瑞敏上個月22日在台東天后宮總統參訪行程時陳抗，獲得賴清德總統特別接見，兩人討論過案情的內容後，認為的確有不合理的地方。賴清德當下承諾會請國防部長顧立雄重啟調查，希望能早日還給蔡學良及他的母親尤瑞敏一個遲來的真相。

另外針對前藍委、名嘴蔡正元在臉書上指著她的新聞事件提到她對著總統賴清德喊「我生孩子不是給你打仗用的」，卻被賴清德叫人拖走，這件事情的看法。尤瑞敏當下駁斥，她說自己不曾說過這樣子的話，不曉得為什麼蔡正元要扭曲事實。當初她的孩子要從事職業軍人是自願的。不過她話鋒一轉也說，她有感受到社會上有職業軍人的父母親有這樣子的擔憂。

軍冤家屬尤瑞敏提供各項事發現場資料。記者黃仲裕／攝影
軍冤家屬尤瑞敏提供各項事發現場資料。記者黃仲裕／攝影
軍冤家屬尤瑞敏隨身攜帶事發後蔡學良遺體的各項檢驗資料。記者黃仲裕／攝影
軍冤家屬尤瑞敏隨身攜帶事發後蔡學良遺體的各項檢驗資料。記者黃仲裕／攝影
軍冤家屬尤瑞敏今年前往彰化南瑤宮拜拜，祈求媽祖能讓蔡學良命案沉冤得雪。記者黃仲裕／攝影
軍冤家屬尤瑞敏今年前往彰化南瑤宮拜拜，祈求媽祖能讓蔡學良命案沉冤得雪。記者黃仲裕／攝影

國防部 母親 賴清德

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