影／捷運板南線府中站落軌 23歲女爬月台門遭撞送醫宣告不治

捷運板南線府中站今晚6時許驚傳落軌意外，據了解，23歲賴姓女子於捷運列車由北市往土城頂埔方向，攀爬月台門闖入軌道，遭進站列車撞擊後卡在列車下方，經救出送醫搶救仍宣告不治，確實發生原因現由警方調查釐中。

板橋捷運板南線府中站今晚6時53分發生人員落軌意外，新北市消防局今天晚上6時55分接獲捷運行控中心轉報，疑似1名女子落軌，調派大批人車前往搶救，晚間7時許才將人救出，但落軌女子因腳部骨折，臉部有10公分撕裂傷，已當場無生命跡象，經送板橋亞東醫院急救至晚間近9時仍宣告不治。

據了解，落軌死者為23歲賴姓女子，當時她是列車從北市往土城頂埔方向月台，趁列車即將進站時，攀爬月台門闖入軌道，遭進站列車撞擊，站長見狀立即下軌道查看並回報行控中心通知救護車、捷警，至於賴女為何原因落軌，現由警方調查釐清中。

台北捷運公司表示，今晚板南線府中站旅客闖入軌道事件，經調閱監視器，該名女性旅客為自行攀爬月台門闖入軌道，稍早於晚間9時，現場已排除，班距持續調整中。

北捷呼籲民眾珍惜生命並尊重社會大眾行的權利，對於該名旅客自行翻越月台門跳入軌道，將依大眾捷運法第50條之一第一項第二款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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