西門町韓籍學生遭醉漢砍傷 市長蔣萬安指示加強西門商圈治安

台北市西門町今天清晨發生輔仁大學韓國學生，遭周姓男子砍傷案件，台北市長蔣萬安指示萬華警分局，將加強西門商圈治安。

輔仁大學表示，遭砍的20歲韓國申姓學生，是輔仁大學來台學華語的華語文中心學生，事發後已有學校神父以及老師前往探望及關心，若後續有需要將予以協助。

萬華分局表示，根據市長蔣萬安指示，擬定策進作為；首先，針對西門商圈清晨易發生酒後滋事區域及路段，加強巡邏及路檢，提高見警率，防範治安事件發生。

其次加強西門商區治安巡邏，擬定具體策略，平日針對西門商圈治安顧慮場所及路段，規劃編排組合警力實施臨檢與路檢；逢周五、六、日，加強西門町鬧區重點時段、區域編排步巡兼守望勤務，以確保北市國際觀光景點整體治安無虞。

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