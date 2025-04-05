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影／分手心情差…他搬水泥蓋板「搞軌」畫面曝光 差點害火車翻覆

聯合報／ 記者邵心杰袁志豪／台南即時報導

黃姓男子因與女友分手心情不佳，元旦下午1時30分將軌道旁水泥蓋板、水泥凹槽座，搬至後壁至新營站間東正線單側軌道上，並在旁觀望，剛好南下3201次區間列車通過，司機員見狀緊急煞車才沒出軌傾覆，經法官判刑2年10月。他身著橘黃色衣物、騎機車在旁觀望「搞軌」傑作的畫面，也隨之曝光。

鐵路警察局高雄分局指出，今年元旦下午2時，接獲台鐵新營站行車室通報稱：台鐵3201次區間車卯舍平交道（317K200M)司機員通報列車撞擊線槽蓋，導致列車主排障器及副排障器受損，列車行車功能正常，檢查無安全疑慮後駛離現場。

高雄分局立即成立專案小組，報請台南地檢署指揮偵辦；經專案人員調閱監視器畫面後，鎖定1名黃姓男子犯涉重嫌，向檢察官聲請拘票。15日由偵查隊隊長陳耀宗率員等6人，前往黃男住處拘提到案，訊後移送台南地檢署偵辦；案經台南地院審理後，認他犯傾覆現有人所在之火車未遂罪判刑2年10月，可上訴。

高雄分局呼籲，危害鐵路行車安全屬嚴重違法行為，民眾不可嘗試，如有發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話，將立即派員處理，共同維護旅運安全。

黃姓男子身著橘黃色衣物騎乘黑色機車經案發現場，被監視器拍個正著。記者邵心杰／翻攝
黃姓男子身著橘黃色衣物騎乘黑色機車經案發現場，被監視器拍個正著。記者邵心杰／翻攝

元旦 台南 台鐵

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