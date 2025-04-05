影／南韓留學生路過西門町被砍 酒醉凶嫌：他瞪我還大小聲

今天清晨在台北市西門町砍傷韓國申姓留學生的39歲周姓男子，有傷害、賭博、槍砲、妨害公務等多項前科，被問到為何要砍人，周嫌表示留學生瞪他還大小聲，不過留學生等人否認。

周嫌和兩名友人清晨在昆明街抽菸聊天，留學生等3人經過，周嫌說留學生瞪他，還對他大小聲，他一時氣不過，才回車上拿刀報復。

不過周嫌酒醉，被逮時說話有時語無倫次，留學生等人否認嗆聲對方，經過時看到對方後就直接走過去，沒想到卻被對方追砍。

周嫌經查沒有幫派背景；發生砍傷案件後，轄區萬華警分局表示，疫情解封後，西門町恢復人潮，警方會加強西門町的巡邏守望班次，增加見警率，並在凌晨等特殊時段加強治安維護。

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