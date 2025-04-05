影／韓留學生在西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

今天清晨6時許，台北市西門町發生砍人案件，韓國申姓留學生與友人經過萬華區昆明街，39歲周姓男子認為留學生在看他，不爽拿出開山刀砍了申姓留學生背部後逃逸。

申姓留學生背部被刺一刀，前往中興醫院救護，目前沒有生命危險。

周男砍人後駕車逃逸，早上6時54分在中山區林森北路與民權東路口，遭警方攔停，經酒測後周嫌酒測值為0.95mg/L， 全案依殺人未遂及公共危險罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。

20歲的申姓留學生，來台已經10個月，就讀新北市私立大學，他受傷後在threads貼文，指出他去西門町參加朋友的生日，吃完牛肉麵準備搭公車回學校宿舍，經過西門町麥當勞，突然被陌生人用刀刺傷，留學生說和對方完全沒有任何衝突，也是第一次看到對方。

申姓留學生描述他當下遇刺經過，「他突然從後面拿著一把彎刀刺我的背，當我問他：你在幹嘛？他就開車逃跑了，我馬上報警並趕去醫院做了電腦斷層檢查，也縫了傷口」。

申姓留學生表示，目前凶手已經被警方逮捕，他正在休息，但他到現在還是無法相信，在這個幾乎所有來台灣的韓國人都會去的「西門」，居然發生這種隨機砍人事件。

留學生表示，他一直以為台灣是一個安全治安良好的國家，這也是他選擇來台灣留學的原因，到現在他已經在台灣生活十個月，但經過這次事件，他開始重新思考這件事。

申姓留學生說，他不希望讓在西門町做生意的自營業者們受到影響，但他更擔心其他韓國人，甚至是台灣人，也會遇到像他這樣的危險事情，所以決定寫下文章。

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