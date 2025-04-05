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誇張！大馬男搭機飛往我國途中 座位上公然抽電子煙…下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

馬來西亞籍男子NG去年11月間搭機來台，卻於降落前75分鐘忍不住，竟當場在長榮航空的經濟艙座位吞雲吐霧，經吳姓空姐發現予以告誡，並通知航警局，桃園地檢署偵結，將這名馬國男子依違反民用航空法起訴。

昨天才有從新千歲機場出發的日本航空班機，下午抵達伊丹機場時，空服員在降落後例行性檢查，沒想到在廁所內發現菸蒂，立刻通知警方。航警上機調查，迫使全機旅客不得下機，只能在機上等待警方檢查後才能離開。

華航CI23今年2月從美國加州時間11日晚上10點43分，從安大略機場起飛，台灣時間13日早上5點半抵達桃機，有名具台美雙重國籍婦人飛行途中因菸癮發作躲廁所內抽電子煙，詎料煙霧警報器大響，全案依違反民用航空法。

起訴指出，馬來西亞籍男子NG WAI HOONG於2024年11月25日搭乘長榮航空公司BR228班機來台進行商務行程，當午3點30分自馬來西亞吉隆坡國際機場起飛，整個航程飛行時間歷時4小時55分鐘。

大馬男子明知班機飛航期間，航空器關閉艙門並經航空器上工作人員宣布起飛至開啟艙門止，不得且禁止於航空器上使用干擾飛航及通訊的器材，仍於當晚6點50分菸癮犯了，於是在經濟艙60B靠走道位置，當場抽電子煙遭空服員制止。

檢察官根據大馬男子於警詢時供述、空服員證述、該航班波音機型777-300ER 客機的座位平面圖，以及客艙安全事件檢舉書等，認為馬國籍NG男子違反民用航空法第43條之2第1項前段，而犯同法第102條第1項的航空器飛航中使用干擾飛航或通訊之器材罪嫌，扣案RELX品牌電子煙沒收，並聲請簡易判決處刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

馬來西亞籍男子NG去年11月間搭長榮航班飛往我國途中，菸癮犯了，竟當場在座位上抽起電子菸，桃園地檢署依違反民用航空法起訴。示意圖／記者黃仲明攝影
馬來西亞籍男子NG去年11月間搭長榮航班飛往我國途中，菸癮犯了，竟當場在座位上抽起電子菸，桃園地檢署依違反民用航空法起訴。示意圖／記者黃仲明攝影

電子煙 馬來西亞

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