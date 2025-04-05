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私運20億K他命…船長黑歷史曝 12年前走私菸沒坐牢、這次搞更大

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

43歲台籍陳姓船長與2名印尼籍漁工，涉嫌走私市價逾20億1.6公噸K他命及20多公斤安非他命昨晚遭收押，該案也是史上K他命最大宗走私案。事實上陳姓船長曾在12年前就因私自輸入19萬9千包私菸遭判刑6月，這次更鋌而走險走私大量毒品。

新竹縣警局刑警大隊、海巡署台中查緝隊同步掌握情資，得知曾走私香菸的陳姓船長最近有一筆大生意，疑似趁船東老病之際，利用隸屬於基隆區漁會的CT4-1098「滿瑞富」號走私毒品，並將於新竹漁港卸貨。

新竹地檢署檢察官沈郁智獲報後，同步擴大指揮海巡署西部各查緝隊偵辦。專案小組掌握，走私的漁船「滿瑞富」號已逾半年沒有出海，卻突然在今年3月初申請從八斗子漁港出海，而後航向飄忽不定。3月底，專案小組監控到「滿瑞富」號竟出現在東沙群島海域，且疑似跟可疑船隻接觸。

3月28日海巡署在沈郁智指揮下登船臨檢，發現船上沒有任何漁獲，卻有52袋超過1.6公噸K他命、安非他命逾20公斤，市價粗估逾20億。台籍陳姓船長、2名印尼籍漁工共3人昨晚也因涉嫌運輸毒品罪涉嫌重大，均遭收押。

陳姓船長走私並非首次，他2013年擔任「新永隆16號」漁船船長，當年4月11日從宜蘭大溪漁港報關出港後，晚間在龜山島外海25浬處接駁自不詳白色漁船運來之共398箱、19萬9千包私菸，並藏放在密艙內企圖運回販售，次日上午即遭海巡署查獲。

法官認為，陳男身為漁船船長，應以正當方式營利，卻選擇以私菸牟利，不僅破壞菸品交易秩序，也損害國家經濟與貿易形象，行為難以輕縱，最終依私菸罪判有期徒刑6月，易科罰金18萬，並將19萬9千包私菸沒收。

時隔12年，陳男再因涉嫌走私毒品被捕，這次更涉及大量K他命與安非他命，毒品總重量逾1.6公噸，市值超過20億元，犯罪規模驚人，全案正由檢警深入追查。

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陳姓船長走私並非首次，他2013年擔任「新永隆16號」漁船船長，因私自輸入19萬9千包私菸遭判刑6月。圖／報系資料照
陳姓船長走私並非首次，他2013年擔任「新永隆16號」漁船船長，因私自輸入19萬9千包私菸遭判刑6月。圖／報系資料照
專案小組調查發現，走私的漁船「滿瑞富」號將毒品包裝成茶葉。圖／民眾提供
專案小組調查發現，走私的漁船「滿瑞富」號將毒品包裝成茶葉。圖／民眾提供
43歲台籍陳姓船長與2名印尼籍漁工，涉嫌走私市價逾20億1.6公噸K他命及20多公斤安非他命昨晚遭收押，該案也是史上K他命最大宗走私案。圖／民眾提供
43歲台籍陳姓船長與2名印尼籍漁工，涉嫌走私市價逾20億1.6公噸K他命及20多公斤安非他命昨晚遭收押，該案也是史上K他命最大宗走私案。圖／民眾提供
專案小組發現走私的漁船「滿瑞富」號航行動向飄忽不定，且疑似跟可疑船隻接觸。圖／民眾提供
專案小組發現走私的漁船「滿瑞富」號航行動向飄忽不定，且疑似跟可疑船隻接觸。圖／民眾提供

海巡署 私菸 走私

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