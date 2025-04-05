大甲媽遶境出發就開打…白衣男闖入陣頭 持安全帽攻擊彌勒團成員

台中大甲媽祖九天八夜繞境活動才起駕出發，大甲光明路與順天路口街頭就出現衝突。一名白衣男子闖入陣頭開道隊伍，與鎮瀾宮彌勒團成員發生衝突，過程中出現推擠、揮拳、砸安全帽等不當行為，大甲分局表示，雖彌勒團黃姓成員不願提告，但仍會將這位白衣男子追查到案。

大甲警方指出，衝突地點為大甲區光明路與順天路口，4月4日23時許，媽祖鑾轎出巡行經時，因鎮瀾宮彌勒團成員在轎前欲替神轎先行開路，與身穿白色衣服（鑲有NTG字樣）的團體發生推擠後，過程中一名男子與彌勒團黃姓成員有衝突，持安全帽毆打黃男未成傷。

盡管黃男遭到安全帽攻擊，並一度被打倒在地，但黃姓成員對警方表示，不願追究法律責任也不提出告訴，並表示純粹是雙方酒後推擠引發的糾紛。警方將積極追查涉案的白衣男子到案，全案依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，依法裁罰。

由於遶境人潮眾多，大甲警分局呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、毋枉毋縱。