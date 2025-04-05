史上最大宗！海巡緝獲麻布袋裝1.6公噸「逾20億元」K毒走私漁船

海巡署艦艇於東沙群島外海發現一艘漁船「滿瑞富」航向不定，由於該漁船已有7個月沒航行且曾走私，海巡署上船登檢，發現船上竟有超過1.6公噸K他命、安非他命逾20公斤，市價粗估逾20億，台籍陳姓船長、2名印尼籍漁工共3人昨晚均遭收押。

新竹縣警局刑警大隊掌握線報，曾走私香菸的陳男最近有一筆大生意，疑似趁船東老病之際，利用隸屬於基隆區漁會的CT4-1098「滿瑞富」號走私毒品，並將於新竹漁港卸貨。

海巡署台中查緝隊同步掌握到消息，報請新竹地檢署檢察官沈郁智指揮偵辦，經長期蒐證後發現，這批毒品以K他命為主，數量多達至少1.5公噸，買家遍及全台，沈郁智同步擴大指揮海巡署西部各查緝隊偵辦，新竹憲兵隊及台中烏日分局也加入協力。

專案小組掌握，「滿瑞富」號其實已經超過半年沒有出海航行紀錄，卻突然在今年3月初申請從八斗子漁港出海，而後航向卻飄忽不定。3月底，專案小組監控到「滿瑞富」號竟然出現在東沙群島海域，且疑似有跟可疑船隻接觸跡象。3月28日海巡署在沈郁智指揮下登船臨檢，發現船上沒有任何漁獲，卻有52袋的可疑麻布袋。

專案小組檢視發現，麻布袋內均是用塑膠袋封裝的不明茶葉，每包淨重1公斤，除了1袋、20包是安非他命，含包裝紙箱在內毛重22.5公斤；剩下的51袋裡有1514包全都是K他命，毛重高達1625.8公斤，超過1.6公噸，堪稱台灣緝毒史上查獲K他命最多的一次，毒品市值粗估超過20億。

專案小組調查發現，這批K毒和安毒，外觀包裝狀似茶葉，茶葉袋上都有星星圖案，卻有不同顏色做區隔，有的還加註圓形或方形圖案，其中20包安非他命的包裝上更有強調「觀音王」、「特選」、「Very Good 」等字樣，研判應是買家遍及全台，為了區分交貨做出的記號，全案已擴大溯源調查中。

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