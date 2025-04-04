清明連假桃園持續除暴擴檢 昨晚1警逮2失聯移工

清明連假治安不打烊，桃園警分局持續規劃「雷霆除暴擴大臨檢」工作，昨晚再度出動百餘名警力、兵分19路，分別在8處重要路口進行路檢盤查、11處場所威力掃蕩，查獲12案12人，中路所林姓員警攔查2名逃逸越南移工，分別壓制，訊後交移民署收容。

桃園分局表示，「雷霆除暴擴大臨檢」專門針對轄區內治安顧慮場所（撞球場、酒店及KTV等特種場所）及聯外市區重要道路，結合市警局刑警大隊、保安大隊及交通大隊等支援警力，執行路（盤）檢及場所臨檢勤務，以逾百名優勢警力有效遏止黑幫組織團體及滋擾（事）人士企圖犯罪氣焰。

警方說，昨晚參與聯合執勤警力總計有102名，規劃任務編組共12組、路檢盤查點計有8處、臨檢八大營業場所多達11處，歷時4小時的掃蕩勤務，總計查獲二級毒品1件1人、通緝9件9人及公共危險2件2人等績效。

桃園分局表示，中路所警員林玄評昨晚10時30分在桃園區中山路與正光路口，攔檢自小客車，發現車內駕駛和乘客均為外籍移工，員警請駕駛的27歲越南籍阿潭和29歲同鄉乘客阿吉出示居留證，2人均說沒帶證件，不過神情卻顯得不太自然，甚至有點緊張。

林員觀察，他倆的手一直放在門把上，為免移工駕車衝撞或逃逸，於是以「只是一般普通檢察」來安撫他們，並請駕駛阿潭熄火出示駕照，同時緊急聯絡警網支援。

當2人不斷以越南語交談時，乘客阿吉想下車但被林員阻止，不過在阿潭催促中，阿吉堅持下車後拔腿就跑，但遭林員一把揪住制伏，交給支援警力後，林隨即徒步追趁機落跑躲進巷弄內角落的阿潭，經居民指引往躲藏處搜，見阿潭正欲拔腿狂奔，雙雙發生拉扯，阿潭仍被壓制在地，帶回警所調查，2人果然是失聯移工，警詢後移請收容。