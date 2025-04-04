桃園警追毒犯開8槍…3警受傷賠上右手臂 2嫌驗出毒品反應
昨下午黃女(43歲)駕駛一輛掛著失竊車牌的車子，搭載友人榮男(45歲)行經桃園市龍潭區梅龍路時，遭員警發現並上前攔查，未料她不願配合反而高速逃逸，並多次衝撞警車，警朝車開8槍制伏2嫌，並於車內起獲毒品等證物。事件造成蔡、羅2名員警全身擦挫傷，陳員右臂骨折昨開刀，桃園市長張善政前往慰問並頒發獎金。
昨下午3時許，警員上前示意要求黃女停車接受攔查，怎料黃女隨即加速逃逸，且多次衝撞警車，警方立即呼叫攔截圍捕，該車仍不斷逃竄，至大昌路二段，員警朝車輪胎開了8槍，該車撞上警車一起衝至旁加油站旁，撞到大貨車才停下。警車及轎車面目全非，車頭車身皆嚴重毀損，2嫌在停車後立即下車逃跑。
龍潭警表示，2名嫌犯目前在偵訊中，初步了解都有毒品反應，偵訊後將依毒品危害防制條例、刑法公共危險、妨害公務、毀損、竊盜、傷害等罪移送，另依法針對沿路不服稽查、闖紅燈等違規行為，依道路交通處罰條例開罰。
事故造成蔡、羅2名員警全身擦挫傷，陳員右臂骨折昨開刀，張善政今前往國軍桃園總醫院慰問，並肯定陳員英勇行為，張表示，陳雖於追捕嫌犯過程中受傷，仍忍痛完成任務將犯嫌逮捕到案。右臂神經可能受損，當務之急是好好養傷，也感謝桃園榮民總醫院戴明正院長與醫療團隊提供完善照顧，3日連夜開刀且手術順利，讓受傷員警得以安心休養，後續也院方協助員警術後恢復與復健事宜。
張善政同時也頒發慰問金給破窗受傷的蔡、羅2員，肯定2人面對嫌犯逃逸與衝撞，仍不顧危險守護市民安全，將嫌犯逮捕到案，張提醒2名員警特別留意傷口癒合情形。
張善政說，市府與市警局持續投入桃園市治安維護，毒駕行為嚴重影響用路人安全，也威脅市民生命財產安全，已責成市警局建請檢方將2名吸毒且毒駕又攜帶大量毒品嫌犯羈押並從重量刑，再次感謝員警英勇表現以及國軍桃園榮民總醫院為警察提供最完善的醫療協助。
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