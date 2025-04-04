桃園警追毒犯開8槍…3警受傷賠上右手臂 2嫌驗出毒品反應

昨下午黃女(43歲)駕駛一輛掛著失竊車牌的車子，搭載友人榮男(45歲)行經桃園市龍潭區梅龍路時，遭員警發現並上前攔查，未料她不願配合反而高速逃逸，並多次衝撞警車，警朝車開8槍制伏2嫌，並於車內起獲毒品等證物。事件造成蔡、羅2名員警全身擦挫傷，陳員右臂骨折昨開刀，桃園市長張善政前往慰問並頒發獎金。

昨下午3時許，警員上前示意要求黃女停車接受攔查，怎料黃女隨即加速逃逸，且多次衝撞警車，警方立即呼叫攔截圍捕，該車仍不斷逃竄，至大昌路二段，員警朝車輪胎開了8槍，該車撞上警車一起衝至旁加油站旁，撞到大貨車才停下。警車及轎車面目全非，車頭車身皆嚴重毀損，2嫌在停車後立即下車逃跑。

龍潭警表示，2名嫌犯目前在偵訊中，初步了解都有毒品反應，偵訊後將依毒品危害防制條例、刑法公共危險、妨害公務、毀損、竊盜、傷害等罪移送，另依法針對沿路不服稽查、闖紅燈等違規行為，依道路交通處罰條例開罰。

事故造成蔡、羅2名員警全身擦挫傷，陳員右臂骨折昨開刀，張善政今前往國軍桃園總醫院慰問，並肯定陳員英勇行為，張表示，陳雖於追捕嫌犯過程中受傷，仍忍痛完成任務將犯嫌逮捕到案。右臂神經可能受損，當務之急是好好養傷，也感謝桃園榮民總醫院戴明正院長與醫療團隊提供完善照顧，3日連夜開刀且手術順利，讓受傷員警得以安心休養，後續也院方協助員警術後恢復與復健事宜。

張善政同時也頒發慰問金給破窗受傷的蔡、羅2員，肯定2人面對嫌犯逃逸與衝撞，仍不顧危險守護市民安全，將嫌犯逮捕到案，張提醒2名員警特別留意傷口癒合情形。