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機車騎士神色緊張 警盤查搜出毒品和子彈

中央社／ 高雄4日電

高雄新興警方巡邏發現一名機車騎士違規使用手機神色緊張，經上前攔停查扣電子煙和二級毒品依托咪酯，並在置物箱內發現含4顆子彈的彈匣，全案依毒品與槍砲罪送辦。

高雄市政府警察局新興分局今天指出，五福二路派出所巡邏警組1日凌晨近3時巡邏經過中山二路與青年二路口，發現32歲謝姓男騎機車違規使用手機。因謝男神色緊張引起員警懷疑，經攔停稽查發現車上有電子煙，並發現有又稱「喪屍煙彈」二級毒品依托咪酯煙油1罐。

警方依毒品危害防制條例將謝男逮捕，後續搜索時又從機車置物箱內發現含4顆子彈的彈匣，後續待送驗結果出爐後，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

新興分局呼籲，毒品藥物害人害嚴重影響社會治安，一旦染上毒癮恐自毀前程並面臨刑責，民眾勿以身試法，將持續加強毒品查緝，打擊不法以淨化治安。

使用手機 毒品 電子煙

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