高雄男買賓士直接開走 車主巧遇追逐當街囂張持棒3打1

高市2輛黑白賓士車昨深夜在楠梓街頭追逐停車，賴姓及兩名黃姓等3男女下車後，持球棒囂張當街狠K谷姓男子，谷男被打得頭破血流，引2、30人圍觀；警方獲報逮人；賴聲稱谷要買車卻將車開走不還，雙方在橋頭巧遇引發追逐鬥毆行為。

臉書社團「左營楠梓人」昨晚有網友貼文指，「戰場，那麼會打嗎？」附上的影片畫面顯示馬路兩旁有不少人，其中有滋事者、圍觀民眾，路口有3輛警車，中間還有閃燈的救護車。

有網友留言附和指，「超多台警車的啦」、「故意撞擊攔人應該是仇人相遇吧」、「這是哪兒的古惑仔」、「3個人拿棒球棍打人」；另有目擊者指出，有人被打得頭破血流。

另有一段影片在社群流出，只見3、4名男女持球棒追著一名男子，男子被打得頭破血流，坐在路中央的斑馬線，對方仍不放過他，當著停等紅燈的汽機車面前扭打，緊接著追到馬路另一頭，一對持球棒的男女再持球棒狠Ｋ男子，行徑非常囂張。

轄區楠梓警分局警網獲報趕抵現場，將打人的賴姓男子（46歲）及同夥黃姓男子（36歲）、黃姓女子（38歲）逮捕，被打的谷姓男子（37歲）因頭部受傷，被送醫治療。

警方調查，谷男透過友人介紹，4月1日到賴男在台南市的公司聲稱要買賓士，雙方加line後，谷男要求試車，卻在賴不注意之際，直接將白色賓士車開走。

賴等人透過line和谷男聯繫，谷推託會還車卻避不見面，後賴等人得知谷住在橋頭區，前往尋人，沒想到，昨天深夜10點多在速食店前巧遇，雙方飛車追逐至楠梓區德惠路與德賢路口停車，賴等3人一下車即持球棒教訓谷男。

由於事發地有咖啡店，深夜仍有不少民眾喝咖啡，3人狠打1人的過程，吸引馬路兩旁的民眾及居民約2、30人圍觀，因此有民眾報案指有兩派人馬10多人鬥毆。