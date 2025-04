鍾文智沒延長電子監控潛逃 全律會：重創司法公信力

「連一鮑魚」前負責人鍾文智炒作存託憑證(TDR)獲利4億7千萬元,遭判刑30年5月確定,卻因台灣高等法院去年未延長科技設備監控而棄保潛逃。全國律師聯合會今天發聲明指出,此案已重創司法公信力,期待司法院以最透明、嚴謹的調查程序和結果為人民釋疑。

全國律師聯合會聲明如下:

二、公正、透明、廉潔及對程序正義的遵守,乃為司法值得人民信賴的根基。任何程序上的違失,都會一點一滴侵蝕人民對於司法的信賴及司法公信力。因此,對於公正審判及正當法律程序的堅持,應為司法工作的全體參與者共同的信念及行為準則。

三、誠如英國前首相邱吉爾名言:「不要浪費好危機(Never let a good crisis go to waste)」,本件爭議已生,本會特此呼籲相關機關應積極釐清事件發生始末及違失原因,並依法究責及處置,從嚴處理。倘涉及制度上之缺失,亦應儘速提出檢討及改革方案,以補法制上之不足。此外,無論是個案上的究責或是制度上的檢討,本會也深刻期待司法院應以最透明、嚴謹的調查程序及結果為人民釋疑,以落實法制、重建遭受重擊的司法公信。