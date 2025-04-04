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鍾文智沒延長電子監控潛逃 全律會：重創司法公信力

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

「連一鮑魚」前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，遭判刑30年5月確定，卻因台灣高等法院去年未延長科技設備監控而棄保潛逃。全國律師聯合會今天發聲明指出，此案已重創司法公信力，期待司法院以最透明、嚴謹的調查程序和結果為人民釋疑。

全國律師聯合會聲明如下：

一、關於鍾文智違反證券交易法等案，臺灣高等法院合議庭就鍾文智加保新臺幣 2,000 萬元未予延長科技設備監控之辦案程序違反刑事訴訟法相關規定之事件，臺灣高等法院法官自律委員會雖已於114年3月31日決議建議院長將審判長及受命法官送請法官評鑑委員會進行個案評鑑。然此事件辦案程序之爭議狀況，已重創得來不易的司法公信力，本會深感遺憾。

二、公正、透明、廉潔及對程序正義的遵守，乃為司法值得人民信賴的根基。任何程序上的違失，都會一點一滴侵蝕人民對於司法的信賴及司法公信力。因此，對於公正審判及正當法律程序的堅持，應為司法工作的全體參與者共同的信念及行為準則。

三、誠如英國前首相邱吉爾名言：「不要浪費好危機（Never let a good crisis go to waste）」，本件爭議已生，本會特此呼籲相關機關應積極釐清事件發生始末及違失原因，並依法究責及處置，從嚴處理。倘涉及制度上之缺失，亦應儘速提出檢討及改革方案，以補法制上之不足。此外，無論是個案上的究責或是制度上的檢討，本會也深刻期待司法院應以最透明、嚴謹的調查程序及結果為人民釋疑，以落實法制、重建遭受重擊的司法公信。

連一鮑魚前負責人鍾文智失聯。本報資料照片
連一鮑魚前負責人鍾文智失聯。本報資料照片

司法院 監控 鍾文智

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