影／毒蟲車內藏200毒咖啡包 深夜遇新店警攔檢這下逃不掉

蘇姓男子日前深夜開車載陳姓友人行經新北市新店區，警方攔查後在車上搜出200多包毒品咖啡包及原料，將2人帶回依法偵辦。蘇男坦承持有，警詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，陳男則依規定採集尿液檢體送驗。

新北市新店警方日前深夜11時許，在新店區中興路3段發現駕駛1輛白色汽車的蘇姓男子（30歲）一見巡邏員警便四處閃躲，行跡十分可疑，追上前攔下盤查。

蘇男見員警鳴警笛示意，只好靠邊停車受檢，同車友人陳姓男子（38歲）見狀也乖乖下車接受盤查。員警查證身分後發現2人均有毒品前科，經其同意附帶搜索。「哦 ，這裡面有這麼多包喔！」員警眼尖發現該車後座不僅藏有毒品咖啡包原料1罐，重957.4公克，還有含卡西酮成分的毒品咖啡包210包，共重923.3公克。

蘇男見事跡敗露，當場坦承持有，警方依法逮捕帶返派出所，警詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦；乘客陳男部分經其自願採尿送驗，將待驗尿結果，若呈陽性反應將依法函送偵辦或陳報裁罰。

蘇男遭警方查獲時有駕車行為，警方也經其同意後採集尿液，待尿液檢驗結果回覆後，若呈陽性反應將再依公共危險罪嫌函送偵辦。