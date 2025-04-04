聽新聞
0:00 / 0:00

飲料店口角 她轉身刺3歲女童

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園昨天上午一名婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子勸阻，婦人竟猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒。記者周嘉茹／攝影
桃園昨天上午一名婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子勸阻，婦人竟猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒。記者周嘉茹／攝影
四十四歲廖姓女子昨天上午到桃園市區一家手搖飲店，與店員爭執後拿出摺疊刀，二名女子勸阻，廖轉攻擊二女不成，涉刺其中一名勸架女子三歲女兒背部，造成二公分穿刺傷。警方趕到逮捕廖女，發現她情緒不穩先強制送醫，後續依法偵辦。

遭刺傷女童的母親是手搖飲店隔壁美容院老闆，回想女兒遭刺驚魂未定，她說「幸好女兒外套夠厚」，沒傷到體內器官，將提告廖女；女童包紮後無礙，還天真搖頭說「不痛」。

據調查，廖女昨上午十時到桃園市龍安街一家手搖飲店，起初要點飲料，後自稱是店面地主要求與店長通電話，後來生氣摔手機、弄亂櫃台，再從側背包拿出摺疊刀。隔壁美容店老闆騎機車前來正準備開店，見狀與附近另一店家陳姓店員趕來勸阻，廖女轉攻擊二人。

陳女因廖女持刀逼近不慎摔倒，美容院老闆還未脫下安全帽立刻上前攔阻，廖女又轉而追逐她，此時陳女起身持雨傘追過來，廖女停頓片刻，見女童站在一旁，突轉身朝女童背部猛刺一刀。

女老闆見狀衝上前抱走女兒，廖女則轉身離開；救護人員獲報到場，發現女童背部二公分穿刺傷，意識清楚，包紮後送部立桃園醫院，治療後返家休養。警方隨後趕到，在附近逮捕廖女。

警方發現她情緒不穩，聯繫家屬後啟動「強制住院」流程，將廖女送往桃園療養院，後續鑑定精神狀況。警方表示廖女行凶動機不明，待情緒穩定後偵詢，依法送辦。

桃園市衛生局指出，依據衛福部「社區精神病人收案及結案標準」，目前桃園市列管七○○五案，廖姓女子無身障手冊，並不在列管範疇。

女童 老闆 部立桃園醫院

延伸閱讀

獨／3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

鶯歌住宅大火母女慘死…警曝屋主疑和妻口角 「討錢遭罵沒用」點火逃離

影／苗栗街友「搶地盤」發生口角 凌晨燒自己的棉被洩憤被法辦

CoCo手搖飲2杯49！春水堂、茶湯會、清心推創意新品

相關新聞

飲料店口角 她轉身刺3歲女童

四十四歲廖姓女子昨天上午到桃園市區一家手搖飲店，與店員爭執後拿出摺疊刀，二名女子勸阻，廖轉攻擊二女不成，涉刺其中一名勸架...

影／車藏毒品拒檢竄逃⋯桃園警開8槍逮2嫌 小黃慘被撞飛衝對向車道

今天下午黃女(43歲)與友人榮男(45歲)駕駛一輛失竊車牌車輛，行經桃園市龍潭區梅龍路時，被執行雷霆除暴勤務員警發現，警...

清明桃園傳槍響！男女不服攔查衝撞警車 警開8槍追捕慘掛彩

桃園市龍潭區今下午3時許，陳姓及尹姓員警於梅龍路附近，發現1輛轎車懸掛失竊車牌，2人驚覺有異上前攔查，怎料車上1男1女不...

桃園童當街遭刺 女童天真說「不痛」母憶當下驚魂未定

桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老...

獨／3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

清明連假首日驚傳幼童當街遭刺。桃園今上午一名年約50歲婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突然從包包掏出刀具威脅，附近...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。