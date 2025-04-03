影／車藏毒品拒檢竄逃⋯桃園警開8槍逮2嫌 小黃慘被撞飛衝對向車道

今天下午黃女(43歲)與友人榮男(45歲)駕駛一輛失竊車牌車輛，行經桃園市龍潭區梅龍路時，被執行雷霆除暴勤務員警發現，警上前攔查，未料2人不願配合反而高速逃逸，警方立即呼叫支援，2人多次衝撞警車，警朝車輛開8槍制伏2嫌，並於車內起獲毒品等證物。

協助追捕的陳員右手上臂骨折準備開刀、蔡員及羅員身體多處擦傷，送醫後無生命危險，全案依毒品、竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警員上前示意要求2嫌停車接受攔查，怎料2人隨即加速逃逸，且多次衝撞警車，警方立即呼叫攔截圍捕，2嫌仍不斷逃竄，員警則朝嫌犯車輛輪胎開了8槍後，只見2嫌開車衝撞警車後，再一起撞進去大昌路二段旁加油站旁，撞上停放的大貨車後停下，警車及轎車面目全非，車頭車身皆嚴重毀損，2嫌衝撞後立即下車逃跑。

據目擊民眾表示，他聽到很大撞擊聲後於車上醒過來，看到2嫌鬼鬼祟祟的跑到廁所及圍牆旁躲藏，警方到後起初未見2嫌，經民眾告知才發現2嫌蹤跡並成功制伏，並於車內起獲一級毒品海洛因、二級毒品安非他命及依托咪酯等證物。

被波及的計程車駕駛也說，原先開在路上，後來聽到鳴笛聲，立即切到內側以為是救護車要經過，怎料後來就被後方追逐車輛波及，導致他整輛車騰空衝向分隔島，撞上矮樹叢後飛到對向車道，當時真的相當驚險，車上尹姓乘客也因此受輕傷，所幸不是撞樹，否則後果不堪設想。

經確認2人未有通緝身分且未受傷，不過追捕的陳員右手骨折、羅員及蔡員身體多處擦傷，送醫後無生命危險，全案依毒品、竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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