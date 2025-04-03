桃園童當街遭刺 女童天真說「不痛」母憶當下驚魂未定

桃園今上午發生一名44歲廖姓婦人買飲料時與店員發生爭執，突從背包掏出短刀威脅，隨後又攻擊來勸架的隔壁美容院老闆娘，導致老闆娘3歲女兒背部遭刺傷。女童媽媽想起當下情況驚魂未定，還好女兒外套穿得夠厚，沒有傷及體內器官，否則後果不堪設想。

女童媽媽指出，當時載著女兒買完早餐到龍安街上的美容院準備開店營業，才剛停好機車就聽到隔壁飲料店員工被婦人飆罵，當下她與隔壁店家陳姓員工上前勸阻，沒想到婦人持一把約6公分的摺疊刀轉而要攻擊她們，2人在人行道上躲避並拿雨傘要將婦人手上的刀子打掉，未料婦人突然朝旁邊女兒背後刺了一刀。

女童媽媽說，女兒被攻擊後立刻報警，婦人則直接離去，救護人員到場時陪同女兒到醫院縫傷口，還好因為女兒外套穿得夠厚，沒有傷及體內器官，陳姓員工則手部擦挫傷，皆無大礙，目前皆已返家休養。女童媽媽驚魂未定表示接下來將提告，問女兒痛不痛，她則相當天真地搖搖頭說「不痛」。