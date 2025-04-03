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獨／3歲女童當街遭刺！桃園婦買飲料起衝突 竟持刀猛擊店員無辜幼兒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

清明連假首日驚傳幼童當街遭刺。桃園今上午一名年約50歲婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突然從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子聽聞吵架聲響，趕緊跑出門勸阻，婦人轉而持刀欲攻擊2女不成，竟回頭猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒，女童背部穿刺傷，意識清楚緊急送醫。

據了解，該名50歲婦人今上午約10點到桃園區龍安街上一間手搖飲店，起初和店員表示要點飲料，隨後又向店員稱自己是店面的地主，要求店員撥電話給店長；電話撥通後，婦人和店長講到氣憤難平，竟摔店員手機並將櫃台弄得一團亂，隨即從包包掏出小刀威脅，與店員發生激烈爭執。

對此隔壁店家2名女子聽聞聲響，趕緊衝出門查看並勸阻婦人，但婦人情緒不穩，隨即持類似彈簧刀的小刀轉而欲攻擊2女，2人在騎樓閃避，婦人眼見攻擊不成，竟突然衝向一旁猛刺其中一名女子的3歲女兒一刀，其包包疑似還裝有榔頭等物，嚇壞附近民眾。

桃園市消防局約上午10時14分接獲報案，救護人員抵達現場檢視3歲女童背部有2公分穿刺傷，家屬表示遭嫌犯以折疊刀刺傷，患者意識清醒，由救護人員止血包紮後送桃園醫院。警方獲報後趕到現場，將婦人帶回派出所偵辦中，詳細事發經過待進一步調查。

桃園今上午一名婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子勸阻，婦人竟猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒。記者周嘉茹／攝影
桃園今上午一名婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子勸阻，婦人竟猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒。記者周嘉茹／攝影

女童 店員 桃園

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