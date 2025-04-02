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桃苗兩地賭場糾紛鬥毆 警方掃蕩不法幫派查獲9人送辦

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

桃園及苗栗地區於上月初及下旬分別因賭場糾紛引發雙方鬥毆事件，案發後檢警成立專案小組，昨大批警力出擊掃蕩黑幫多處據點，查獲金主、幫派幹部分子共9人，並查扣證物一批，全案依組織犯罪防制條例等多項罪嫌移送偵辦。

據了解，苗栗市及桃園平鎮兩地幫派分子，因賭場利益糾紛，雙方於上月初及下旬爆發鬥毆事件。警方據報由苗栗縣警局、桃園市警局及刑事局三方跨區域合作，共同組成專案小組並報請苗栗地檢署指揮偵辦。

檢警於3月20日及4月1日分別在苗栗市及桃園市多處竹聯幫信堂、天道盟同心會堂口、會所據點，出動霹靂小組及刑事幹員發動多波搜索、拘提掃蕩行動，查獲金主、幹部等幫派分子共9名，以及查扣賭具、球棒、刀械及大量毒品等證物，依組織犯罪防制條例、妨害秩序、賭博、毒品、殺人未遂等罪移請偵辦。

苗縣警局今發布掃蕩黑幫成果，並表示黑、金、槍、毒、詐是政府當前重點工作，將持續強化各項勤務作為，鐵腕掃蕩不間斷，以展現警方打擊犯罪掃蕩黑道幫派之決心，警民一心維護治安，遇有疑似犯罪或發現不法，請立即撥打110。

苗縣警局今天下午發布掃蕩黑幫成果，並將這起鬥毆事件的涉案9名幫派分子移送偵辦。圖／警方提供
苗縣警局今天下午發布掃蕩黑幫成果，並將這起鬥毆事件的涉案9名幫派分子移送偵辦。圖／警方提供
檢警昨兵分多路打擊黑幫據點，查扣賭具、球棒、刀械及大量毒品等證物。圖／警方提供
檢警昨兵分多路打擊黑幫據點，查扣賭具、球棒、刀械及大量毒品等證物。圖／警方提供

幫派 幹部 桃園 毒品 苗栗市 賭場 鬥毆

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