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影／高雄毒品列管人口殺傷員警 竟是嫌警「一直敲門」很煩

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方列管的毒品人口曾姓男子，今天遇警方上門找他，他竟持西瓜刀涉嫌劃傷員警。據了解，他被捕後竟稱，覺得警察一直敲門「很煩」才動刀。

高雄市警新興分局自強路派出所副所長楊毅文及警員陳亮宇，今天上午7時許，到高雄市苓雅區河南路某公寓找曾男（54歲），要曾男一同回去接受警方採驗尿液，才發生殺警事故。

據了解，曾姓男子（54歲）曾涉毒品案，經警方列管，須每3個月接受警方採驗尿液，但他已經逾期未受採尿檢驗，警方才去找他。

警方敲門叫曾男，表明身分，曾男開門就拿著西瓜刀，員警一再叫他把刀子放下，但他卻立刻涉嫌揮刀殺向警員陳亮宇，致陳的右手虎口遭劃傷1刀。

陳亮宇仍與副所長楊毅文合力壓制曾嫌，扭打中，楊毅文的頭部及手部也遭攻擊，2員警負傷制伏曾男，通報支援逮捕他。楊、陳2員警赴民生醫院包紮後已無大礙。

曾姓男子藉口稱，當時聽到員警叫門，他覺得很煩，在房內要警察等一下、不要吵，但是還一直敲門，他才拿刀出門。全案依妨害公務罪嫌移送法辦。

曾姓男子涉嫌殺傷員警被捕，稱覺得員警敲門聲很煩。記者林保光／翻攝
曾姓男子涉嫌殺傷員警被捕，稱覺得員警敲門聲很煩。記者林保光／翻攝

毒品 警察 高雄市

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