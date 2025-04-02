3詐團成員幫上手挖坑埋人上訴求輕判 律師：他們有群體壓力應憐憫減刑

詐騙集團成員徐維韓、郭育廷及謝旻錡等人，因上游、綽號「紅財神」的男子與陳姓男子有60萬詐騙利益糾紛，2022年至陳家擄人，還強取他BMW上的60萬元，事後將陳載至苗栗偏僻處，挖洞活埋。新竹地院國民法官庭依強盜殺人罪判3人無期徒刑。案經上訴，台灣高等法院今辯論終結，3人都請求法官給機會自新，要求改判有期徒刑。

本案源於3名被告與潛逃出境的張晉毅、藍昱翔2022年12月29日至陳家擄人、強盜財物還挖洞將人活埋致死。張等人原要將陳丟入海中，但因有海巡人員而作罷，後來又將陳帶至偏僻處，拿出預備的鐵鍬挖出足以埋入活人的坑洞。陳趁隙打電話報警，待坑洞挖好後，張、藍2人以凶器敲打陳的頭部、斬擊左腳跟，趁陳無力反抗將他活埋。陳一度求饒「大哥，多少錢都願意給，放過我吧」但沒用，陳窒息死亡。

謝旻錡主張雖與陳姓死者有嫌隙，但事前不知道要去殺人，以為只是要給他教訓，眾人將陳押到海邊時，他向主嫌張晉毅稱失眠、感冒不適，並以要刪除陳手機內的資料為由，從張手中取走手機，再藉故接近陳將手機交給他，讓他得以報案。且事後張平分60萬時，他也沒有拿取。

但一審審判長質疑，陳的雙手被反綁，眼睛被纏住，怎麼解鎖手機報案？謝旻錡答稱，眼睛是用類似紙板的東西遮蓋，未完全擋住，要活埋陳時，他有向張晉毅求情，說可以先帶去汽車旅館等送去泰國拆線（活摘器官）。

郭育廷在一審時表示，張晉毅找他參加，跟他說要「處理」1個人，沒有提到「殺」或「死」等關鍵字，他自己猜測「處理」就是要殺人，因為「電影都這樣演」。

檢察官指控被告們得知要殺人的時間點，最早在2022年12月24日，當張晉毅提及要「處理」一個人時，最晚在死者住處提及「拆線」時，張準備的鐵鍬就是鐵證，過程中不斷變化的是殺人方式，而非殺人犯意。至於謝旻錡稱未收下由張平分的10萬元，但從其他2名被告的口中可知，張事後曾向2人告知錢已平分，且謝旻錡從未向他人表示不想收下這筆錢，加上曾建議把陳送去拆線的錢要平分等，可見謝是重視錢財的人。

在一審判決後，案件上訴，高院今審理。徐維韓、郭育廷、謝旻錡都主張一審量刑過重，請求法官以刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑。

徐維韓的律師表示，徐受組織控制，面臨「群體壓力」，一審卻沒說清楚，謝旻錡還告訴徐「已經在同一條船上了」；謝敏錡的律師則主張「有和解」，檢察官卻違法辯論但未被制止；郭育廷的律師則稱他是「社會邊緣人」，因父母離異而缺乏教養、價值觀偏差，組織又威脅若不從將對他奶奶不利，郭「比別人弱勢」。

檢察官批評，被害人根本不可能逃生，沒有生還的機會，3人是直接故意殺人，犯後也沒施救，如何適用「情堪憫恕」條款減刑？死者父親表示，案發至今家人無法接受，希望法官維持無期徒刑。