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影／毒品人口遇警來訪竟亮刀 高雄2警受傷送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

曾姓男子拿西瓜刀應門，揮刀砍向員警。記者林保光／翻攝
曾姓男子拿西瓜刀應門，揮刀砍向員警。記者林保光／翻攝

高雄市警新興分局員警今天上午找列管毒品人口曾姓男子要他接受警方採驗尿液，不料他一開門竟持刀涉嫌砍殺員警，致1名警員右手遭劃傷，幸無大礙，警方立即逮捕曾男法辦。

據了解，曾姓男子（54歲）曾涉毒品案，經警方列管，須每3個月接受警方採驗尿液，查證是否再施用毒品，高雄市警新興分局發覺他已經逾期未受採尿檢驗才去找他。

今天上午7時許，新興警分局自強路派出所副所長楊毅文及警員陳亮宇，根據曾男的聯絡地址，赴高雄市苓雅區河南路某公寓找曾男。

警方敲門叫曾男，表明身分，曾男開門就拿著西瓜刀，員警一再叫他把刀子放下，但他卻立刻涉嫌揮刀殺向警員陳亮宇，致陳的右手虎口遭劃傷1刀。

陳亮宇仍與副所長楊毅文合力壓制曾嫌，扭打中，楊毅文的頭部及手部也遭攻擊，2員警負傷制伏曾男，通報支援逮捕他，依妨害公務罪嫌逮捕送辦。楊、陳2員警赴民生醫院包紮後已無大礙。

新興分局強調，本分局員警勇於任事，並對於毒品查緝工作不遺餘力，第一時間立即逮捕涉案男子，不容許任何挑戰公權力之行為，後續也將持續調查曾嫌有無其他不法，淨化社會治安。

曾姓男子（左二）拿西瓜刀應門，揮刀砍向員警，支援警力隨即逮捕他。記者林保光／翻攝
曾姓男子（左二）拿西瓜刀應門，揮刀砍向員警，支援警力隨即逮捕他。記者林保光／翻攝
高雄市新興警分局警員陳亮宇遭劃傷右手虎口。記者林保光／翻攝
高雄市新興警分局警員陳亮宇遭劃傷右手虎口。記者林保光／翻攝

權力 毒品 高雄市

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