竹聯幫地堂分堂主率人要脅婦人 藉口賭博出老千要剪斷手指

竹聯幫地堂分堂主等人涉嫌持剪要脅婦人被捕。記者林保光／翻攝

竹聯幫地堂分堂主黃姓男子率手下，涉嫌恐嚇1名婦人，稱婦人打麻將出千，要脅婦人賠償否則要拿剪刀剪斷婦人手指。警方據報逮捕黃等5人，依恐嚇等罪嫌移送法辦。

警方表示，3月31日下午5時20分許，黃姓男子（38歲）帶汪姓男子（39歲）及另3名手下，到高雄市苓雅區某湯包店，趁湯包店沒營業，5人一進店便拉下鐵拉門，涉嫌要脅女老闆陳姓婦人（47歲）。

據了解，黃男等人進店後，便指稱陳婦曾與汪男打麻將時出千，要求陳婦賠償處理，陳婦雖認得汪，但否認出千，黃便拿出剪刀，稱要剪斷陳婦的2根手指，並把店內監錄系統電線剪斷，一旁手下還稱「槍開下去就認了」令陳婦驚愕。

由於店內傳出吼聲，路人覺得不對勁向警方報案。苓雅警分局立即動員趕去，馬上拉開鐵門，控制全場，得悉陳婦遭受恐嚇，立即以現行犯逮捕黃男等5人查辦。

全案依恐嚇、妨害自由、毀損等罪嫌，並將黃男提報治平掃黑對象，移送高雄地檢署偵辦。