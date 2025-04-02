太魯閣號事故4周年 紀念燈光照亮事發隧道家屬哽咽

402太魯閣號撞車出軌案滿4周年，家屬以「紀念之光」追思家人，提醒社會大眾勿忘此事。圖／家屬委任律師陳孟秀提供

台鐵太魯閣號撞車出軌事故已滿4年，罹難者家屬在事故隧道設計「紀念之光」，傳達對死難家人永恆的愛。今天家屬與律師、交通部長陳世凱搭乘當年同車次408車次到花蓮，當列車經過事故現場時，家屬忍不住哽咽，盼社會與台鐵持續重視鐵路安全，避免日後發生憾事。

太魯閣撞車事故發生在2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號載498名乘客上午9時28分行經花蓮秀林鄉清水隧道北口時，撞車出軌造成慘重傷亡，此後每年4月2日，家屬都到事故地點獻花憑弔。

為提醒社會銘記傷痛避免不幸再發生，家屬參考國外紀念方式，構思「紀念之光」，在事故現場清水隧道及前後的和仁隧道、崇德隧道設置，今天首度點亮，象徵永恆的愛與思念。以溫暖的藝術形態，表達對不幸罹難家人永恆的愛，讓社會大眾記取教訓，重視公共安全。

罹難者家屬今天上午7時14分搭乘現為3000型自強號的408次列車，從台北車站南下到花蓮，罹難者家屬程俐涵哽咽地說，在紀念燈光啟用前，多次到隧道測試時沒有特別感觸，不知道為何今天列車接近隧道時覺得很難過。

程俐涵說，家屬堅持做紀念燈光，希望這件事可以一直被記住，透過燈光意涵讓民眾、台鐵員工將這起事故銘記於心，未來難過的事情不再發生。

家屬委任律師陳孟秀表示，太魯閣事故發生後家屬一直以來的訴求，無非是希望台鐵更好，讓每個人都可以安全回家，今天隧道紀念燈光不僅是象徵家屬將對親友的思念留在心中跟日常，也希望透過正向力量，將這份永恆的愛帶到社會。這起事故還有很多案件還在審理，希望法院能根據事實做出最適當的裁量與最重的懲罰。

台鐵表示，「紀念之光」為感應燈，列車通過後才會亮，避免影響司機員視線，每年4月2日至6日點亮，為罹難者送上最深的悼念。