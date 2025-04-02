疑不堪長期照護思覺失調兒 母涉殺人未遂遭起訴
新北金山吳姓女子長期照護患有思覺失調症的兒子，疑因身心俱疲，將安眠藥物摻入湯裡讓兒子食用，再燒炭欲予殺害，兒子被濃煙嗆醒報案。檢方偵查後，依殺人未遂罪嫌起訴吳女。
基隆地檢署起訴書指出，吳女因長期照護患有妄想型思覺失調症的兒子，身心俱疲而不堪壓力，去年7月24日上午9時許，前往餐廳購買餐點後返家，將安眠藥物摻入玉米濃湯讓兒子食用。
吳女等到兒子昏睡後，外出購買木炭返回住處，將兒子的房間門窗緊閉，在房內悶燒木炭，欲以此方式殺害兒子，直到當天晚間6時許，吳女的兒子被濃煙嗆醒後，發現房間地板上有炭盆，隨即報警。
吳女在警詢及檢察官偵訊時均坦承犯行，吳女兒子則指訴當天並未自行服用安眠藥，也未請母親吳女協助自殺，檢察官偵查後，依殺人未遂罪嫌起訴吳女。
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