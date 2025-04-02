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影／以男模會館微信暱稱社群販毒 大甲警破獲販毒集團

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中大甲販毒集團以「男模會館」為微信暱稱，透過社群通訊軟體，以隱晦暗語吸引買家購毒，經大甲警方長期蒐證，日前成功一舉查獲多名犯罪嫌疑人，並起獲大量哈密瓜錠、毒咖啡包、梅錠、愷他命、大麻等毒品及販毒工具，隨後警方循線擴大偵辦，展開多次搜索行動，拘捕販毒集團王姓金主、賴姓倉管人員、江姓販毒總機、何姓集團合夥人，全案依《毒品危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》移送台中地檢署偵辦，並經檢察官偵結起訴。

大甲分局表示，近日成功破獲一個組織嚴密的販毒集團，源於去年8月22日查獲一名通緝犯，並發現其持有毒品，進一步追查後，警方發現該通緝犯的毒品，來源來自微信暱稱「男模會館」，該販毒集團以「男模優質等你來電」作為對外識別名稱，並透過微信平台向特定買家發送暗語販毒廣告，如「蛋來襲」、「進口優質大牛排」等字詞作為販毒暗語，以規避查緝。

經大甲警方抽絲剝繭後發現，販毒集團運作分工縝密，由王姓金主負責資金調度及毒品供應，江姓毒販總機負責通訊軟體管理及買家聯繫，林姓毒販小蜜蜂負責毒品交易與配送，賴姓倉管人員則負責毒品倉庫管理與補貨，而何姓集團合夥人提供技術支援，負責手機刷機與通訊設備維護，以避免警方追查。

警方掌握關鍵線索後，展開多次搜索行動，先鎖定林姓販毒小蜜蜂，並於指定交易地點埋伏，在交易完成後，將嫌犯逮捕；再循線分別拘捕販毒集團王姓金主、賴姓倉管人員、江姓販毒總機、何姓集團合夥人，並查獲毒品哈密瓜錠374顆（446.4公克）、毒咖啡包2209包（9982公克）、梅錠151顆（213.5公克）、愷他命57包（410公克）、異丙帕酯煙油4瓶、異丙帕酯煙彈19顆、大麻10包及贓款12萬9200元等證物。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

大甲分局破獲販毒集團以「男模會館」為微信暱稱，透過社群通訊軟體，以隱晦暗語吸引買家購毒。圖／大甲分局提供
大甲分局破獲販毒集團以「男模會館」為微信暱稱，透過社群通訊軟體，以隱晦暗語吸引買家購毒。圖／大甲分局提供
大甲分局破獲販毒集團以「男模會館」為微信暱稱，透過社群通訊軟體，以隱晦暗語吸引買家購毒。圖／大甲分局提供
大甲分局破獲販毒集團以「男模會館」為微信暱稱，透過社群通訊軟體，以隱晦暗語吸引買家購毒。圖／大甲分局提供

微信 毒品 販毒

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