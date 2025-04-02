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影／情侶檔闖紅燈…男子車內起出刀毒 女友還遭通緝

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

情侶檔劉姓男子與林姓女子2人昨深夜在新北市開車闖紅燈拒檢，汐止警方街頭攔截圍捕在車內起出武士刀及喪屍煙彈，林女還是士林地檢署發布的毒品通緝犯。警詢後依毒品及公共危險罪移送法辦，交通違規部分開出8張罰單，最重可開罰5萬7000元。

新北汐止派出所員警昨晚11時許巡邏時，發現劉姓男子（41歲）駕駛1輛租賃車在汐止區康寧街涉嫌闖紅燈，劉男不僅拒檢還加速逃逸甚至衝撞警車，警方隨即通報線上警網攔截圍捕，最終在康寧街751巷口攔停該車，將劉男拖下車後壓制上銬。

警方隨後在車內起出武士刀1把、安非他命及含依托咪酯的喪屍煙彈，且同車女友林姓女子（30歲）為士林地檢發布的毒品通緝犯，警詢後依毒品及公共危險罪移送法辦，交通違規部分包括闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛及不服稽查取締逃逸等開出8張罰單，最高可處5萬7000元罰鍰。

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情侶檔劉姓男子與林姓女子2人昨深夜在新北市開車闖紅燈拒檢，汐止警方街頭攔截圍捕在車內起出武士刀及喪屍煙彈，林女還是毒品通緝犯。記者王長鼎／翻攝
情侶檔劉姓男子與林姓女子2人昨深夜在新北市開車闖紅燈拒檢，汐止警方街頭攔截圍捕在車內起出武士刀及喪屍煙彈，林女還是毒品通緝犯。記者王長鼎／翻攝
情侶檔劉姓男子與林姓女子2人昨深夜在新北市開車闖紅燈拒檢，汐止警方街頭攔截圍捕在車內起出武士刀及喪屍煙彈，林女還是毒品通緝犯。記者王長鼎／翻攝
情侶檔劉姓男子與林姓女子2人昨深夜在新北市開車闖紅燈拒檢，汐止警方街頭攔截圍捕在車內起出武士刀及喪屍煙彈，林女還是毒品通緝犯。記者王長鼎／翻攝
情侶檔劉姓男子與林姓女子2人昨深夜在新北市開車闖紅燈拒檢，汐止警方街頭攔截圍捕在車內起出武士刀及喪屍煙彈，林女還是毒品通緝犯。記者王長鼎／翻攝
情侶檔劉姓男子與林姓女子2人昨深夜在新北市開車闖紅燈拒檢，汐止警方街頭攔截圍捕在車內起出武士刀及喪屍煙彈，林女還是毒品通緝犯。記者王長鼎／翻攝

喪屍煙彈 毒品 闖紅燈

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