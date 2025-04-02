萬華分局兩線三星組長涉與靖紀小組包庇電玩 北檢徹夜偵訊

台北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華，被控利用職務包庇轄區電玩業者，不僅找來「靖紀小組」員警林裕偉幫忙護航，還疑透過保大警務員吳嘉葳向業者索取不法利益，調查局北機站昨兵分19路搜索約談7人到案，3官警今晨被依瀆職等罪移送台北地檢署複訊，預料有強制處分。

同案約談包括「佰大電子遊戲場」業者劉正喜、現場管理員王宏偉、職員蔡美華、許宥鑫到案。據了解，業者供稱僅是開設博弈電玩，否認有行賄官警，但檢調根據蒐證資料與扣押證物，懷疑業者說詞與事實有出入，將進行交叉比對。

據調查，鄧進華與吳嘉葳、林裕偉都是大安分局老同事，其中吳男、林男前後在敦南派出所服務，林男並借調調台北市警察局「靖紀小組」，專責查緝北市電玩與色情，兩人私交甚篤，但二人皆否認有與業者接觸或索取不正利益。

調查指出，2013年11月，鄧進華調任萬華分局行政組長後，開始和電玩業者有密切接觸，且經常找吳嘉葳、林裕偉敘舊。蒐證顯示，吳嘉葳每月固定會與鄧進華碰面，疑討論萬華轄內電玩遭檢舉情事。

檢調追查，劉正喜（綽號阿喜）未經核發電子遊戲場業營業級別證，卻公然在廣州街內開設「佰大」遊藝場，裡面擺放「悟空」、「PK」等賭博機台，警方多次前往臨檢，業者都突然拉下鐵門休息，檢調懷疑，鄧進華利用職權通風報信、洩漏臨檢情資，護航業者規避警方查緝。