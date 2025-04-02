鍾文智落跑究責惹議 前檢察官聲明從未對個人利益評論

北檢前檢察官陳宗豪（右）聲明，鍾文智炒作TDR案，他從未針對特定個人利益而為評論。本報資料照片

連一鮑魚前負責人鍾文智炒作TDR（存託憑證）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，因台灣高等法院未延長科技設備監控，讓鍾文智趁隙棄保潛逃，外界究責聲浪不斷，引發司法風暴，連曾調查此案的前台北地檢署檢察官陳宗豪也被捲入，陳宗豪聲明指出，他從未針對特定個人利益而為評論，部分媒體報導他曾指財政部函文有問題，應是有所誤解導致。

陳宗豪（現為律師）指出，操縱TDR價格屬嚴重破壞金融秩序，其行為具有違法性，應予刑事處罰，這是他一貫的立場，從未改變。他從未收取任何案關人士之任何報酬、餽贈，亦非針對特定個人利益而為評論。

陳宗豪表示，第一線偵辦金融案件的檢察官、調查官，對於證券交易法之解釋與適用，均仰賴主管機關之認定，由於TDR是否屬證券交易法第6條所規定之「經主管機關核定之其他有價證券」，攸關「操縱TDR價格之行為」是否構成「證交法第155條操縱有價證券價格罪」。

他強調，他過去接受媒體電訪時，表達若於證交法增修相關條文，明確定義TDR之性質，將能更加保障第一線執法人員，使其等於適用法律時，更無後顧之憂，這也是他本人發表意見之初衷。

陳宗豪聲明，他任職之事務所亦未受案關人士之任何案件委任，亦未受聘擔任法律顧問等事務，他對此案的評論純粹依法論法，僅基於過去工作經驗的角度所為之淺見。

高等法院去年讓鍾文智加保2000萬元未予延長科技設備監控，但未宣示裁定，高院自律委員會上月底決議審判長邱忠義、受命法官陳勇松送請評鑑，司法院表示，邱忠義違失情節，已不適合續任庭長，將提請人審會免兼其庭長職務。