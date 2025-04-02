涉包庇賭博電玩 萬華3警遭搜索

台北市警察局萬華分局。圖／聯合報系資料照

台北市警萬華分局行政組長鄧進華，與市警局「靖紀小組」員警林裕偉、保大警務員吳嘉葳，疑洩漏臨檢情資，包庇轄區電玩業者，台北地檢署昨指揮調、警搜索約談，依貪汙、洩密等罪移送台北地檢署複訊。

同案約談「佰大電子遊戲場」業者劉正喜及會計、員工共四人。據了解，涉案員警否認收賄，但檢調懷疑吳嘉葳疑為鄧進華白手套，將分析扣押物進行交叉比對。

據調查，鄧進華、吳嘉葳與林裕偉都是大安分局老同事，吳嘉葳曾任敦南派出所副所長，林裕偉則是敦南派出所借調北市警局督察室「靖紀小組」成員，專責查緝台北市電玩與色情。

二○二三年十一月，鄧進華調任萬華分局行政組長，疑和電玩業者有接觸，且經常找吳嘉葳、林裕偉敘舊；專案小組蒐證發現，吳嘉葳每月固定會與鄧進華碰面，同時交付一包紙袋，懷疑裡面是賄款。

檢調追查，劉正喜（綽號阿喜）未經核發電子遊戲場業營業級別證，卻在廣州街內開設「佰大」賭博電玩，裡面擺放「悟空」、「ＰＫ」等博弈機台。鄧進華明知劉男違法經營賭博電玩，卻疑接受賄賂洩漏臨檢情資，護航業者規避警方查緝。

據調查，林裕偉在「靖紀小組」負責探訪工作，任務是若接獲檢舉，要赴現場勘查真實性。檢調懷疑劉正喜除打點鄧進華，連「靖紀小組」也安插眼線，以便遭檢舉時第一時間掌握。

另吳嘉葳明知自己無超勤加班，卻利用職務上機會填寫不實單據，多次浮報差勤費，檢方調閱相關文件一併偵辦。

北檢指出，全案為檢察官自動檢舉分案並指揮調查局北機站偵辦，台北市警局也自檢報請檢察官指揮偵辦。