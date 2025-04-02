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「百斬計畫」檢舉助逮車手 可獲獎金5萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

刑事局昨舉行「百斬計畫獎五萬」專案儀式，警政署長張榮興（中）、愛爾麗醫美集團總裁常如山（左三）籲民眾檢舉車手，協助查獲可獲獎金五萬元。記者李奕昕／攝影
刑事局昨舉行「百斬計畫獎五萬」專案儀式，警政署長張榮興（中）、愛爾麗醫美集團總裁常如山（左三）籲民眾檢舉車手，協助查獲可獲獎金五萬元。記者李奕昕／攝影

為打擊詐騙集團，警政署推出「百斬計畫獎五萬」專案，昨起民眾檢舉車手協助警方查獲，可獲獎金五萬元，由愛爾麗醫美集團等四家企業資助，加上警方檢舉獎金經費。警方籲民眾提供情資，也盼引發詐團窩裡反。

刑事局說，現行檢舉車手獎金最高一萬元，民眾以「一六五打詐儀錶板」網站「百斬行動檢舉車手專區」，填報檢舉車手線索情資，緊急時撥打一一○或一六五檢舉，提供車手關鍵訊息，經警方拘提或逮捕車手，可獲獎金五萬元，一百個名額發完為止。

刑事局昨舉行專案啟動儀式。警政署長張榮興說，期待窩裡反效果，除了車手，如能檢舉首謀或核心分子最好，去年十二至上月詐欺下降，顯現全民防詐意識提升，公部門跟民間企業合力，打詐更有力量；愛爾麗總裁常如山說，詐團以LINE投資群組要被害人面交現金給車手，全面掃蕩車手就會斷金流，打詐是持續工作，呼籲所有企業協助，把詐團趕出台灣。

常如山與吉田開發建設機構執行長李仲泰、上曜集團董事長張祐銘、偉鉅土地開發有限公司總經理黃志彰，以企業名義共捐贈四百萬元，警方從檢舉獎金經費撥出一百萬元，專案獎金共五百萬元，發給檢舉人職業排除警察及金融從業人員，若數人提供相同車手線索，將發給檢舉登錄時間最早者。

情資 打詐 車手

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