快訊

眾量級Andy的套房要出租了！地段條件屋況曝光…網熱議租金行情

2024財報出爐！證交所曝福懋油和「這兩檔上市股票」有事了

中共軍演前中國男偷渡金門 地院裁定羈押

中央社／ 金門縣1日電

共軍今天宣布展開對台軍演前，1名中國籍鄭姓男子企圖從金門海域偷渡入境遭岸巡查獲，金門地檢下午向法院聲請羈押，金門地院晚間裁定羈押。

中共東部戰區今天上午7時30分宣布在台灣周邊海空域實施「聯合演訓」，海巡署金馬澎分署在上午6時49分執行清晨巡邏時，在金門寒舍花前海域發現1艘可疑橡皮艇，並於岸際查獲中國籍鄭男企圖偷渡入境，隨後上午8時許中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署表示，此次小型目標偷渡案件恰巧在中國發布軍演前遭查獲，4艘中國海警船隨後進入馬祖西引及烏坵水域，本次不排除其與軍演具有關聯性，甚至可能為軍演一環。

金門地方檢察署今天下午認鄭男涉嫌入出國及移民法第74條第1項未經許可入國罪嫌重大，並有逃亡之虞，認有羈押必要，向金門地方法院聲請羈押；金門地方法院晚間已裁定羈押。

軍演 金門 馬祖

延伸閱讀

中共軍演針對「賴17條」？ 國防部：挑釁已不是第一天

劍指美國？學者分析共軍對台軍演目的 演練「區域拒止與反介入」

4度共軍演習前緝獲偷渡客 管碧玲批小動作：複合式灰色地帶襲擾

逮中國男偷渡、海警隨後侵擾 海巡不排除軍演一環

相關新聞

影／大陸軍演「先遣人員」？ 陸籍理髮師偷渡金門稱遭迫害

大陸解放軍東部戰區今天上午宣布對台軍演，演練內容涵蓋「對海對陸打擊」及「要域要道封控」，沒想到不久後，金門就查獲1名大陸...

鄭文燦涉貪案法官罹重病請假 桃院證實由審判長代理

海基會前董事長鄭文燦捲入貪汙弊案，桃園地院今年2月已結束準備程序，原訂3月18日由合議庭進行勘驗相關會議記錄，卻於開庭前...

幫派糾紛引發平鎮槍擊案 桃警「雷霆除暴」再逮改造槍

桃園市平鎮區上周五發生槍擊案，桃園市警局自當日起持續實施雷霆除暴專案，動員超過2200名警力，針對幫派堂口、圍事、寄生營...

北市3警涉瀆職被檢調帶回 市警局：報北檢指揮從嚴追究

台北市萬華警分局鄧姓組長、北市保安警察大隊吳姓組員及北市警察局林姓警員涉瀆職，檢警調今搜索帶回3名警察及4名遊藝場人員調...

北市警局3警涉貪包庇電玩業者 檢警調聯手兵分19路搜索7人

台北市警局萬華分局鄧姓組長，涉嫌包庇轄區劉姓電玩業者，台北地檢署檢察官日前分案，今指揮調查局搜索鄧姓組長、保大吳姓組員、...

軍演前夕陸男橡皮艇偷渡金門遭逮 檢方聲請羈押

海巡署金馬澎分署金門岸巡隊在今天清晨查獲一起中國籍鄭姓男子搭橡皮艇偷渡案，該男子未經許可擅闖台灣海域，遭岸巡人員當場逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。