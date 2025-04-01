幫派糾紛引發平鎮槍擊案 桃警「雷霆除暴」再逮改造槍

桃園市平鎮區上周五發生槍擊案，桃園市警局自當日起持續實施雷霆除暴專案，動員超過2200名警力，針對幫派堂口、圍事、寄生營業據點與指標性場所進行強力掃蕩，共查獲各類刑案743件送辦820人，其中非法槍械5件送辦5人並查獲2把槍枝。

桃園市平鎮區上周五發生槍擊，起因為桃園幫派分子日前到苗栗某幫派賭場詐賭，引發糾紛，苗栗幫派遂派一名19歲男子到桃園開槍報復，警方當天緝獲犯嫌並移送聲押。桃園市刑大整合掃黑專責隊、科偵隊、偵八隊及平鎮、中壢、桃園分局、苗栗縣警察局苗栗分局擴大偵辦，追查幕後主使者及槍枝來源，針對滋事幫派依組織犯罪防制條例等積極偵蒐逐一檢肅到案。

當天起桃園市警局實施雷霆除暴專案，重點在幫派堂口、圍事、寄生營業據點及指標性場所，要求各分局規劃高密度掃蕩作為，壓制幫派囂張氣焰。專案累計出動逾2200名警力、臨檢場所498處、重要道路154處，共查獲各類刑案743件820人，其中非法槍械5件5人槍枝2枝、毒品55件57人、組織犯罪2件4人、詐欺犯罪229件248人、其他刑案326件362人等。

專案期間八德警方利用AI巡防系統執行專案路檢勤務，辨識出註銷車牌在路上行駛，隨即示警攔檢，犯嫌假意配合卻趁隙衝撞員警拒捕，警方迅速制伏逮捕，當場查扣改造手槍1枝及毒品；另近期針對3月22日龍潭區及3月31日桃園區宮廟廟慶幫派成員參與的公開活動，除事前強力告誡約制及報請桃園地檢署指揮偵辦外，並規劃優勢警力實施攔查盤檢，避免幫派聚眾衍生治安案件。

桃園市刑大表示，為預防黑幫相互尋仇火拼，警方強力約制各幫派組織，指派專人針對幫派經常出入、圍事處所及活動加強蒐報，持續落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」的系統性掃黑策略，並運用區域聯防、跨區整合，擴大打擊黑幫，徹底阻斷幫派犯罪組織運作命脈，展現對幫派零容忍及掃黑制暴決心。

桃園市平鎮區上周五發生槍擊案，桃園市警局自當日起持續實施雷霆除暴專案，動員超過2200名警力，針對幫派堂口、圍事、寄生營業據點與指標性場所進行強力掃蕩。圖／警方提供 桃園市平鎮區上周五發生槍擊案，桃園市警局自當日起持續實施雷霆除暴專案，動員超過2200名警力，針對幫派堂口、圍事、寄生營業據點與指標性場所進行強力掃蕩。圖／警方提供