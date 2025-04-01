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影／大陸軍演「先遣人員」？ 陸籍理髮師偷渡金門稱遭迫害

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

大陸解放軍東部戰區今天上午宣布對台軍演，演練內容涵蓋「對海對陸打擊」及「要域要道封控」，沒想到不久後，金門就查獲1名大陸偷渡客，消息傳出後，引發民眾關注，甚至有人猜測可能是「先遣人員」。據了解，這名偷渡男子，自稱在大陸遭迫害，且沒有言論自由，才在網上買橡皮艇冒險偷渡。

據了解，該名偷渡男子姓鄭，現年約53歲，來自廣西南寧，身形高瘦，自稱因為沒唸什麼書、僅初中畢業，從事理髮業，他透露，因在網路上發表言論，遭到中國當局迫害，認為在當地無法享有言論自由，因此早在去年就開始策劃離開中國，本來要去國外，但因為沒有門路，最後決定前往台灣，先行到僅有一海之隔的金門，並上淘寶網購買橡皮艇，尋找偷渡機會。

據了解，鄭男自稱清晨2時從福建泉州石井鎮出發，划行了4小時就抵達寒舍花海域，相關人士研判，應該是這兩天近期東北季風強勁，使他順流前進，相對較為順利，當他抵近金門岸際時，即被海巡單位鎖定，並於6時49分在寒舍花前岸際遭巡邏人員當場逮捕。

檢方調查，鄭男身上僅攜帶一個背包，內有換洗衣物、手機、皮夾及約2千多元人民幣，此外，他身穿救生衣，據他說，是買橡皮艇所贈，他供稱，原計劃先抵達金門，再設法前往台灣本島，沒想到剛上岸就遭逮捕。

因為近期天氣不佳，他到大陸石井後，先在當地落腳數天，後來等天氣好轉些才下水划船，他原本想先到金門再到台灣，沒想到他划橡皮艇在海面上就被鎖定，一上岸就被岸際巡邏組擒獲。據悉，他僅帶著背包，包內僅有換洗衣服跟手機、皮夾，身上現金約2千多人民幣。

由於此案發生於大陸軍演首日，外界關注偷渡是否與軍演有關聯性，甚至有更深層背景與目的，金門地檢署已依違反兩岸人民關係條例，罪嫌重大且有逃亡之虞，已向法院聲請羈押，同時將與海巡及國安單位合作，進一步調查其偷渡動機及可能的潛在影響，以確保國安無虞。

金門查獲1名大陸偷渡客，這名偷渡鄭姓男子，自稱在大陸遭迫害，且沒有言論自由，才在網上買橡皮艇冒險偷渡。圖／金門岸巡隊提供
金門查獲1名大陸偷渡客，這名偷渡鄭姓男子，自稱在大陸遭迫害，且沒有言論自由，才在網上買橡皮艇冒險偷渡。圖／金門岸巡隊提供
大陸解放軍東部戰區今天上午宣布對台軍演，沒想到不久後，金門就查獲1名大陸偷渡客，消息傳出後，引發民眾關注。圖／金門岸巡隊提供
大陸解放軍東部戰區今天上午宣布對台軍演，沒想到不久後，金門就查獲1名大陸偷渡客，消息傳出後，引發民眾關注。圖／金門岸巡隊提供
金門今天清晨查獲1名大陸偷渡客，這名偷渡男子，隨身行李簡單，還身穿救生衣。圖／金門岸巡隊提供
金門今天清晨查獲1名大陸偷渡客，這名偷渡男子，隨身行李簡單，還身穿救生衣。圖／金門岸巡隊提供

偷渡 軍演 金門

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