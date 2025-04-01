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軍演前夕陸男橡皮艇偷渡金門遭逮 檢方聲請羈押
海巡署金馬澎分署金門岸巡隊在今天清晨查獲一起中國籍鄭姓男子搭橡皮艇偷渡案，該男子未經許可擅闖台灣海域，遭岸巡人員當場逮捕，經檢方偵訊後，認為鄭男違反兩岸人民關係條例，罪嫌重大且有逃亡之虞，已向法院聲請羈押，並持續深入調查其來台動機。
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊第一機動巡邏站人員今日上午6時49分執行清晨巡邏時，於金門寒舍花前岸際發現一艘充氣式橡皮艇緩慢接近，隨即上前攔截，發現船上僅有一名男子，利用划槳方式推進，疑似企圖偷渡入境，經查證，該男子為陸籍53歲的鄭男，隨即將其逮捕，並移送金門地檢署偵辦。
金門地檢署檢察官陳岱君訊問後，認定鄭男違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，未經主管機關許可入境，涉及入出國及移民法第74條第1項「未經許可入國罪」，由於案情重大，且鄭男身分背景、來台動機仍不明，檢方認定有逃亡疑慮，因此向法院聲請羈押。
由於此案發生在大陸解放軍宣布軍演前夕，外界關注是否與近期大陸在台海周邊的軍事動作有關，檢方表示，將持續指揮海巡署及相關單位深入調查，釐清鄭男偷渡來台的目的、可能的幕後勢力及潛在威脅，確保國家安全，並防範類似事件再度發生。
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