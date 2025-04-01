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鄭文燦涉貪案又異動！法官重病「住院多日」 桃院證實由審判長代理

鄭文燦涉貪案法官罹重病請假 桃院證實由審判長代理

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

海基會前董事長鄭文燦捲入貪汙弊案，桃園地院今年2月已結束準備程序，原訂3月18日由合議庭進行勘驗相關會議記錄，卻於開庭前一周臨時取消庭期，近來陸續傳出承審的受命法官「健康狀況不佳」，原審法官恐異動，桃園地院今證實，由審判長代理。

桃院行政庭長袁雪華下午在地院媒體群組中說明，「經本院院長親自前往醫院探視，並了解鄭案承辦廖法官病情，目前廖法官已因重病住院多日，待近日取得具體醫囑之診斷證明後，將正式申請長期病假。鄭案將由刑14庭審判長孫立婷（即原承辦審判長）實質代理，積極進行審理程序。」

據悉，自上周四起，桃院內部陸續傳出，承審鄭文燦案的法官廖奕淳疑遭辨方由前最高法院法官錢建榮、前高檢署檢察官何祖舜等司法界前輩所組的律師團「教育」，讓她備感壓力，除覺得這組律師很難搞之外，也因限制調動的禁令遭解鎖，將待8月大調動離開，甚至於退庭時不經意透露「我會調走的」；另有一說「廖法官因承審鄭案壓力過大罹病」，以致後續審判恐無法進行，院方考慮換法官重新開始等多種說法。

但這也不是鄭案首度換法官，早於去年8月27日鄭案起訴後，桃院公開以人工抽籤方式辦理分案，抽中廖奕淳擔任受命法官，依院方合議庭配置，審判長為江德民，陪席法官為黃皓彥；詎料，江審判長去年因病於10月14日緊急住院，提出診斷證明書說明確有住院治療及休養1年必要，依公務人員請假規則簽請准許請假至今年10月間，並主動請辭刑14庭審判長職務。

當初由於審判長缺額，勢必得變更事務分配，引起桃院內部不滿在法官論壇發文砲轟，認為鄭文燦涉弊案全國矚目，桃園地檢起訴卷宗量龐大，承審法院的合議庭勢必得耗時爬梳、逐一傳訊被告及證人，審判長在進入審理程序的訴訟指揮節奏，也直接關乎審理速度，誰願接下燙手山芋。

不過桃院去年11月間決議，鄭案承審審判長由2022年自新竹地檢署檢察官轉任法官後至桃院的法官孫立婷接任，孫在桃院服務近3年，曾參與審判敬鵬大火6消防員殉職案，擔任陪席法官。院方根據前次符合資格票審判長的排序，再篩除鄭案偵查期間審理過檢方聲請監聽、搜索及強制處分的法官後，最後由孫接任審判長。

至於罹病請長假的受命法官廖奕淳於2019年時任雲林地方法院候補法官時，已取得民是智慧財產、刑事智慧財產類型專業法官證明書，並於2022年間經司法院人事審議委員會同年度第6次會議決議，同年8月31日由雲林地方法院候補法官調派桃園地方法院候補法官。

桃園地院承審鄭文燦涉貪案的受命法官廖奕淳傳出罹病住院消息，院方今證實將由審判長孫立婷實質代理，這已是鄭案第二度更換審判法官，前審判長江德民去年10月間急病住院「請假到退休」的傳言曾引發院內法官不滿。記者葉信菉／攝影
桃園地院承審鄭文燦涉貪案的受命法官廖奕淳傳出罹病住院消息，院方今證實將由審判長孫立婷實質代理，這已是鄭案第二度更換審判法官，前審判長江德民去年10月間急病住院「請假到退休」的傳言曾引發院內法官不滿。記者葉信菉／攝影

司法院 桃園地院 鄭文燦

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