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助警逮詐團車手 今起祭獎金5萬號召「全民百斬」
警政署推出「百斬計畫獎5萬」專案，由愛爾麗醫美集團等4家企業捐贈，加上警方預算，今起民眾檢舉詐騙集團車手協助警方查獲，可獲獎金5萬元，共100個名額，發完為止。
刑事局表示，民眾透過「165打詐儀錶板」網站的「百斬行動檢舉車手專區」，填報檢舉車手線索情資，情況緊急時可撥打110或165即時檢舉，提供有關車手的關鍵訊息，經警方成功拘提或逮捕車手到案，可獲5萬元獎金；若多人提供相同車手線索，發放獎金依檢舉登錄時間最早者為優先。
愛爾麗醫美集團總裁常如山、吉田開發建設機構執行長李仲泰、上曜集團董事長張祐銘及偉鉅土地開發有限公司總經理黃志彰，以企業名義共捐贈400萬元，加上警方預算100萬元，獎金共500萬元。
刑事局今下午舉行專案啟動儀式。警政署長張榮興說，從打詐儀錶板觀察，去年12月至上月詐欺有往下降，顯現全民防詐意識有進一步對詐欺了解，除了公部門努力，跟民間企業公私合力，打詐會更有力量；他期待「窩裡反」效果顯現，除了車手，如能檢舉首謀或核心分子最好。
常如山說，詐團以LINE投資群組叫被害人面交現金給車手，若全面掃蕩車手，金流就會斷掉，斬車手勢在必行，企業還有很多人要加入，打詐是持續工作，把詐團趕出台灣為止，呼籲所有企業協助政府及警政署。
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