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影／陸男橡皮艇偷渡金門遭逮 海警船接力擾馬祖疑與軍演有關

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天清晨在金門寒舍花海域查獲一起中國男子企圖偷渡案，已將相關人船押返調查，全案將報請金門地檢署指揮偵辦，但隨後4艘中國大陸海警船駛入馬祖西引及烏坵水域，金馬澎分署立即派遣巡防艇應對。

海巡署表示，在今天上午6時49分，岸巡隊第一機動巡邏站人員執行例行巡邏時，在金門寒舍花前海域發現一艘可疑橡皮艇，並於岸際成功攔截一名企圖偷渡的陸籍男子，據了解，這名男子姓鄭，自稱受到大陸迫害通緝，才會滑橡皮艇投奔自由，與涉案船隻已押返調查，案件將報請金門地檢署指揮偵辦。

無獨有偶，在8時許，海巡雷達偵測到4艘中國大陸海警船進入馬祖西引及烏坵水域，金馬澎分署隨即成立應變中心，並調派PP-10082、10037、3586及10081等巡防艇前往監控及應對，確保海域安全。

海巡署指出，金馬地區長期處於中國大陸「灰色地帶」襲擾前線，對於各類可疑活動均高度戒備，並透過科技偵測及岸海巡邏加強應處，此次偷渡事件發生在中國大陸於7時30分發布軍演前夕，海警船隨後越界壓境，顯示中國可能透過複合手段測試台灣的海防應變能力，甚至不排除此事件與軍演有關。

海巡署強調，面對對岸不斷變化的襲擾模式，將持續強化勤務部署，提升偵防能力，並與國軍及相關單位保持密切聯繫，全力防範偷渡與突發狀況，確保國境安全。

中國籍男子滑橡皮艇來金，遭金門岸巡隊查獲，男子還身穿救生衣與背著背包。圖／金門岸巡隊提供
中國籍男子滑橡皮艇來金，遭金門岸巡隊查獲，男子還身穿救生衣與背著背包。圖／金門岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天清晨在金門寒舍花海域查獲一起中國大陸男子企圖偷渡案，男子自稱投奔自由，目前人船已押回調查。圖／金門岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天清晨在金門寒舍花海域查獲一起中國大陸男子企圖偷渡案，男子自稱投奔自由，目前人船已押回調查。圖／金門岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天清晨在金門寒舍花海域查獲一起中國大陸男子企圖偷渡案，已將相關人船押返調查，全案將報請金門地檢署指揮偵辦。圖／金門岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天清晨在金門寒舍花海域查獲一起中國大陸男子企圖偷渡案，已將相關人船押返調查，全案將報請金門地檢署指揮偵辦。圖／金門岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天清晨在金門寒舍花海域查獲一起中國大陸男子企圖偷渡案，男子自稱投奔自由，目前人船已押回調查。圖／金門岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第九岸巡隊今天清晨在金門寒舍花海域查獲一起中國大陸男子企圖偷渡案，男子自稱投奔自由，目前人船已押回調查。圖／金門岸巡隊提供
中國大陸男子滑橡皮艇來金，遭金門岸巡隊查獲，類似橡皮艇疑似淘寶上都有賣。圖／金門岸巡隊提供
中國大陸男子滑橡皮艇來金，遭金門岸巡隊查獲，類似橡皮艇疑似淘寶上都有賣。圖／金門岸巡隊提供

海巡署 金門 馬祖

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