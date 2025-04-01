影／順路偷電線100多公尺兩賊落網 還問警：可以先穿鞋再走嗎？

彰化縣田尾鄉以電照菊花聞名，一名農民忽然發菊花田入夜漆黑，原來電線被剪斷偷走，另一名養豬農民發現豬舍燈都不亮，也是電線被剪斷遭竊。北斗警分局循線逮捕兩名竊賊，順便抓他們的吸毒朋友，依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

據了解，田尾鄉位在同一條產業道路的菊花田和養豬場，電線都在春節前被剪失竊，警方調閱路口監視畫面，看到兩名男子大白天騎機車下手，毫不避諱的行徑囂張，鎖定永靖鄉陳男、埔心鄉邵男涉有重嫌，通知二人到案說明，未料兩人逾期未到，員警向彰化地檢署和彰化地方法院聲請拘票、搜索票，前往陳嫌住處逮捕時，陳嫌剛好外出看見警察就機車加速騎給警察追，從小路逃跑。

北斗警分局海豐派出所調集優勢警力，日前到陳、邵二人可能出沒地點四處探訪，用兩天時間別在永靖鄉、埔心鄉找到他們。陳嫌在家，否認為了吸毒而偷竊，聲稱很久沒吸毒，員警在他家冰箱找到注射毒品用的針頭，他的邱姓朋友在場被搜出身上攜帶毒品。邵嫌聽見有人外找，穿脫鞋出門看見警察就要求換鞋子再離家，邵嫌否認吸毒，身上沒毒品。