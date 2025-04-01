鍾文智棄保潛逃 司改會：司法公信蕩然無存

「連一鮑魚」前負責人鍾文智棄保潛逃，台灣高等法院去年裁定鍾不必延長科技設備監控引發批評，民間司改會昨發聲明，指匪夷所思的裁定導致人犯逃亡，司法迷航公信蕩然無存，相關機關應積極究責、完善制度。

民間司改會指出，鍾文智案高院合議庭就被告是否延長科技監控，未當庭向當事人宣示，也未製作及公告正式裁定書送達檢察官，去年十月十四日僅用「審理單」代替裁定，片面通知辯護人辦理具保程序，遲至今年三月廿八日才補製作裁定書，明顯違背刑事訴訟法。

本案合議庭未依法公開宣示、未通知檢察官、未製作正式裁定書，嚴重違反程序正義，導致司法公正審判功能完全失效，繼石木欽案之後再次重創司法的公信力。

司改會呼籲，司法院作為司法行政的主體，應主動調查本案合議庭是否有應受懲戒之情事，依《法官法》第五十一條第二項移請監察院調查。

另針對合議庭對外受訪時所稱「行之有年」的「略式裁定」，已造成人民對司法實務運作之困惑與質疑，司法院應徹底調查此一「慣習」之運用與影響，公開對外說明，確保程序合法妥適。

司改國是會議曾針對「強化防逃制度」曾做成決議，針對羈押替代處分措施不足、被告權益與防逃效果，應研議羈押替代處分措施及其配套；司改會認為司改國是會議決議未能落實，很大一部份是因欠缺「常態性監督機制」，呼籲賴清德總統落實選前承諾，成立常設性的「司法改革委員會」，確實、積極推動改革，為司法帶來真正改變。

檢察總長邢泰釗昨天接受網路直播節目訪問時表示，朱國榮案件沒有用到電子監控設備，鍾文智居然是沒有延長電子監控設備；台灣四面環海，通緝犯「坐桶仔」逃了防不慎防，最高檢針對潛逃與外交部合作吊銷護照，重大案件會要求督導警察單位抓回來。